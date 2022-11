Wie haben Sie diese Menge wohl wegbekommen? Dieseldiebe haben am Donnerstagabend oder in der Nacht auf Freitag, 4. November, auf der B33-Großbaustelle an der Kaltbrunner Straße in Allensbach zugeschlagen. Darüber informierte das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Die noch unbekannten Täter brachen irgendwann im Zeitraum zwischen 16.45 Uhr und 6.45 Uhr einen Container auf und stahlen anschließend aus einem darin befindlichen Tank rund 850 Liter Diesel. Das sind umgerechnet 42,5 20-Liter-Kanister und entspricht bei einem Dieselpreis von 2,15 Euro, wie er in Konstanz am Freitag lautete, einem Wert von mehr als 1800 Euro.

Für den Abtransport des Dieselkraftstoffes müssen die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug benutzt haben, etwa einen Lkw mit größerem Tank. Sachdienliche Hinweise auf die Dieseldiebe nimmt der Polizeiposten Allensbach, Telefon (07533) 97149, entgegen.