Allensbach vor 1 Stunde

Die Schüler kehren nach dem Corona-Ausbruch zurück an die Grundschule Allensbach: Die Umstellung auf Lolli-Pool-Testungen lässt allerdings auf sich warten

In Allensbach ging die Schule nach den Herbstferien wieder los. Am Montag wurde an der Grundschule zwei Wochen nach dem Ausbruch kein Kind positiv auf das Corona-Virus getestet. Auf die Lolli-Pool-Testungen wird allerdings nun doch erst in der kommenden Woche umgestellt.