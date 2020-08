Allensbach vor 1 Stunde

Die Maskenpflicht und ihre Verweigerer: Mehrmals täglich hat das Aldi-Team in Allensbach damit zu tun

Ein 71-jähriger Maskenverweigerer im Aldi-Markt in Allensbach erhält lebenslanges Hausverbot in allen Filialen. Die Mitarbeiter haben mit den Unbelehrbaren täglich zu tun. Laut dem Marktleiter und der Polizei hat das Team in diesem Fall richtig gehandelt.