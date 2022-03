Die große Plastikkuh neben der Gaststätte ist im vergangenen Jahr frisch bemalt worden und steht wieder auf stabilen Beinen in ihren Gummistiefeln. Doch die danach benannte Kaltbrunner Dorfkneipe Bunte Kuh ist erneut seit längerer Zeit geschlossen – seit Oktober 2021.

Die große Plastikkuh neben dem Lokal ist frisch bemalt für einen Neuanfang bereit. | Bild: Zoch, Thomas

Die Gemeinde als Eigentümerin des Gebäudes hatte das Lokal dann zwar im November neu zur Verpachtung ausgeschrieben, um möglichst einen nahtlosen Übergang zu schaffen. Die Hoffnung, schnell einen Nachfolger zu finden, war allerdings nicht sehr groß, wie Bürgermeister Stefan Friedrich erklärt. Der Grund: die Corona-Beschränkungen.

Hoffnung auf Bewerbungen

„Dass sich da keiner aus der Deckung wagt, war keine große Überraschung.“ Nun hat die Gemeinde die Kneipe im Februar erneut ausgeschrieben. „Wir freuen uns über Bewerbungen“, so Friedrich.

Die Frist ende zunächst am 10. April. Wann die Kuh dann wieder öffnen werde, sei abhängig vom künftigen Pächter – so es denn einen gibt. „Wenn‘s nach uns geht, kann die Kuh gleich wieder aufmachen“, sagt der Bürgermeister, „aber: Realistisch würde ich sagen: Sommerbetrieb.“

Dorfgemeinschaft sehnt sich Treffpunkt zurück

Ortsvorsteherin Elisabeth Müller erklärt, es gebe aktuell zwei Interessenten. „Jetzt wo das Frühjahr kommt, ist es vielleicht wieder attraktiver für einen Pächter“, meint sie. Denn Müller hofft wie viele Kaltbrunner: „Schön wär‘s, wenn die Bunte Kuh offen bleiben könnte.“

Es gehe dabei nicht um ein besonderes gastronomisches Angebot, sondern darum, weiter einen Dorftreff zu haben, eine Begegnungsstätte, „wo man sich auf ein Feierabendbier trifft oder auf ein Glas Wein“. Und schön wäre es, wenn es wie bisher eine kleine Karte gäbe.

Die kleine Theke in der Bunten Kuh ist recht rustikal, hat aber dörflichen Charme. | Bild: Zoch, Thomas

Das letzte Angebot sei eine qualitativ gute Küche gewesen und sei auch gut angenommen worden. „Die Leute sind nicht nur zum Trinken gekommen“, berichtet Müller. „Man kann schon was machen aus der Kuh“, findet sie. Auch kleinere Veranstaltungen oder Familienfeiern habe es in den vergangenen Jahren im Nebenraum gegeben.

Vor Corona sei das Lokal gut gelaufen. Besucher seien hauptsächlich aus Kaltbrunn, aber auch aus anderen Teilen der Gemeinde gekommen. Doch klar sei auch: „Die Bunte Kuh ist kein Lokal, mit dem man reich wird“, so die Ortsvorsteherin.

Da könne sich ein Wirt kaum mehrere Angestellte leisten und sei „schon eher Alleinunterhalter. Kaltbrunn ist halt schon im Hinterland – weg vom See.“ Zudem hätten die Einheimischen gern, dass die Preise weiterhin im moderaten Rahmen bleiben.

Corona hat Situation nicht erleichtert

Und Corona habe das Betreiben der Kuh natürlich erschwert – wegen der beiden Lockdowns sowieso, aber auch, weil die Kneipe recht klein ist, erklärt Müller. Im Innenraum gebe es – ohne Corona – schon nur 45 Sitzplätze, außen seien zehn bis 15 möglich. Da sei es schwierig mit den Abstandsregeln.

Der Gastraum ist nicht sehr groß, wie Ortsvorsteherin Elisabeth Müller zeigt. | Bild: Zoch, Thomas

Der letzte Pächter habe deshalb kleinere Tische aufgestellt, wo nicht wie früher bis zu acht Personen beieinander sitzen konnten. Die Kuh sei unterschiedlich gut besucht gewesen. Wobei der Vertrag des letzten Pächters am 1. Dezember 2020 begann, also mitten im langen Corona-Lockdown, wie der Bürgermeister erklärt. Der Betrieb habe deshalb erst im Mai beginnen können – und ging dann eben nur bis Oktober.

Ein Rückblick

Wobei die wechselhafte Geschichte der Bunten Kuh bereits rund sieben Jahre andauert . Nachdem die frühere Eigentümerin aus privaten Gründen aufgehört hatte, kaufte die Gemeinde im Frühjahr 2015 das Gebäude. Seit Juni 2015 betrieben es dann einige Bürger um die Ortsvorsteherin ehrenamtlich, um ihre Dorfkneipe zu erhalten.

Die Kuh war Kult Die Bunte Kuh in Kaltbrunn gibt es bereits seit rund 50 Jahren. In der Region weithin bekannt und beliebt war sie in den 1970er-Jahren als Jazzkneipe. Und auch danach hatte die Kuh lange Zeit Kultcharakter. Für die Ortsbewohner war es immer ein wichtiger Dorftreff. Die Eigentümer und Betreiber wechselten mehrfach. Rund drei Jahrzehnte lang gehörten Lokal und Gebäude Angelika Teske. Als diese aufhörte, kaufte die Gemeinde im Frühjahr 2015 das Haus, in dessen Ober- und Dachgeschoss es noch drei Wohnungen gibt. Dort hatte die Gemeinde zeitweise Flüchtlinge untergebracht. Aktuell wohnen dort eine deutsche Familie und ein älteres Paar aus Afghanistan. Die Wohnung über der Kneipe bietet die Gemeinde nun dem künftigen Pächter zusätzlich zum Mieten an, so der Bürgermeister. Allerdings dürften die Räume nicht untervermietet werden. Die Umsatzbandbreite sei abhängig vom gastronomischen Angebot.

Von Anfang 2016 bis Ende 2018 gab es dafür den Verein Dorftreff Bunte Kuh als Pächter des Lokals. Dieser beschäftigte auch ein paar Minijobber sowie 2016 einen Koch aus Sri Lanka. Rund neun Monate lang war die Kuh ein gefragtes Restaurant mit deutsch-indischer Küche.

Und danach hatte der Verein schon einen Wirt engagiert. Doch dieser habe aufgehört, als 2019 die Gemeinde die Verpachtung direkt übernahm, so Müller und der Bürgermeister. Danach gab es noch einen Pächter, der von Februar 2019 bis Oktober 2020 blieb. Und schließlich den letzten Pächter. Seither steht die Kuh leer.