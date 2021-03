Allensbach Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Detail-Ergebnisse Landtagswahl Allensbacher Ortsteile: In Langenrain-Freundental ist die CDU-Hochburg, Grüne punkten in Hegne, Kaltbrunn und in der Kerngemeinde

40,2 Prozent für die CDU in Langenrain-Freudental: Von so einem Ergebnis können die Christdemokaten andernorts nur träumen. In den weiteren Allensbacher Ortsteilen dominieren die Grünen, auch Briefwähler haben hier bevorzugt ihr Kreuz gemacht. Alle Detailergebnisse für Allensbach und die Ortsteile gibt es hier.