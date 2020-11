Video Nur für Abonnenten vor 19 Minuten

Das passiert nun mit den Knochen der Hingerichteten vom Allensbacher Galgenacker

Was verraten die Überreste, die auf der Hinrichtungsstätte an der B33 geborgen wurden, über das Leben der Menschen? Dieser Frage gehen Wissenschaftler in Konstanz anhand der gefundenen Knochen nach. Der SÜDKURIER nimmt Sie im Video mit.