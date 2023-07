Die ersten Kinder und ihre Erzieherinnen um Leiterin Katrin Lüer sind schon eingezogen ins neue Montessori-Kinderhaus und füllen es mit Leben. Denn nach 20-monatiger Bauzeit ist das mit rund 6 Millionen Euro teuerste Projekt der Gemeinde Allensbach der vergangenen Jahre nun so weit abgeschlossen, dass das Haus bezogen werden kann.

Das Betreuungsangebot Die Gemeinde Allensbach hat nun insgesamt 377 Betreuungsplätze für Kinder. Davon sind im Ü3-Bereich 200 mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) und 87 mit Ganztagsbetreuung (GT). Im U3-Bereich gibt es 50 Plätze mit VÖ und 20 GT. Verteilt sind die Plätze auf die Kinderhäuser am Walzenberg, das neue Montessori-Kinderhaus, St. Nikolaus, Kaltbrunn, das Kinder- und Familienzentrum Höhrenberg, den Waldkindergarten und die Ü3-Gruppe in der Schule Hegne. Zudem bietet der Kinderschutzbund noch in der Allensbacher Schule jeweils zehn Plätze in einer Spielgruppe Ü3 und einer Betreuungsgruppe U3.

Je zwei U3- und Ü3-Gruppen können betreut werden in dem zweistöckigen Gebäude an der Schulstraße. Gut 60 Plätze biete das neue Kinderhaus, erklärt Bürgermeister Stefan Friedrich. Bereits eingezogen seien die beiden Gruppen, die zuletzt in den Containern am Ackerweg waren. Weitere Kinder kämen wegen der Eingewöhnung nach und nach über den Sommer.

Bürgerinnen und Bürger können sich am Freitag, 14. Juli, ab 14 Uhr bei einem Tag der offenen Tür mit offizieller Einweihung die neue Einrichtung anschauen. Der Außenbereich für die U3-Kinder ist schon weitgehend fertig, an der übrigen Außenanlage werde derzeit noch gearbeitet. Einige Spielgeräte stehen bereits.

Allensbach Im Jahr 2023 soll es in Allensbach richtig vorangehen! Diese Punkte stehen auf der Agenda Das könnte Sie auch interessieren

„Jedes Kind bekommt ein Platzangebot“

Mit dem neuen Kinderhaus habe die Gemeinde schon einen Meilenstein gesetzt, meint der Bürgermeister, denn: „Ab September haben wir – Stand heute – Vollversorgung. Der gesetzliche Platzanspruch wird von uns abgedeckt. Jedes Kind bekommt ein Platzangebot.“ Hierfür werden künftig auch weiter die Container am Ackerweg für zwei weitere Gruppen genutzt, das Personal sei schon eingestellt.

Vielleicht könne man nicht jeden Elternwunsch erfüllen, was die Wahl der Einrichtung oder den Betreuungsumfang betreffe. Aber mit diesem umfassenden Platzangebot sei die Gemeinde ziemlich sicher weit vorn mit dabei im Landkreis und auch im Land. „Es ist sehr schwierig für eine Kommune, dieses Ziel zu erreichen“, erklärt Friedrich. Allensbach habe einige Jahre darauf hingearbeitet. Aber die Kinderbetreuung habe im Gemeinderat hohe Priorität.

Bürgermeister Stefan Friedrich (rechts) und Frank Ruhland, der Leiter des Ortsbauamts können viele Vorzüge des neuen Kinderhauses nennen. | Bild: Zoch, Thomas

Das betreffe auch die umfassende Schulkindbetreuung, die die Gemeinde seit Herbst 2021 anbiete. „Das läuft sehr gut. Wir haben viel Nachfrage“, berichtet der Bürgermeister. Und damit seien vom Kleinkindalter bis zum Ende der Grundschulzeit alle Kinder versorgt, wo Bedarf bestehe. „Das ist schon sehr außergewöhnlich, dass eine Kommune dieser Größenordnung das leistet“, meint Friedrich.

Doch die Gemeinde werde sich auf dem „tollen Ergebnis“ nicht ausruhen. Zumal die im Februar gestartete Kindergartengruppe in der Schule Hegne auf zwei Jahre befristet sei. Für das in Hegne geplante weitere neue Kinderhaus würden nun Vorgespräche wegen der Standortsuche laufen, so der Bürgermeister.

Allensbach Die Kaltbrunner Straße wird zur Baustelle – Für wie lange? Das könnte Sie auch interessieren

So sieht es im Inneren des neuen Kinderhauses aus

Das neue Kinderhaus sei ein ebenso funktionales wie modernes Gebäude, erklären der Bürgermeister und Frank Ruhland, der Leiter des Ortsbauamts. Der Aspekt der Nachhaltigkeit und Flexibilität in der Nutzung habe dabei eine Rolle gespielt. Das Gebäude sei im Kfw40-Standard errichtet. Zum Heizen oder Kühlen gebe es eine Wärmepumpe. Und auf dem Dach eine Photovoltaikanlage, vor allem für den Eigenbedarf an Strom.

Die äußere Gestaltung mit Holz und Lamellen sowie großen Fenstern gebe zugleich ein lockeres Erscheinungsbild, so Ruhland. Wichtig sei dabei aber vor allem die gute Innenarchitektur, die ebenfalls weitgehend in Holz gehalten ist. Durch mobile Trennwände gebe es mehr Flexibilität. Die Gruppenräume können damit zu den Fluren geöffnet werden, erklärt der Bürgermeister.

Verschiebbare Wände sorgen für flexible Raumnutzung – wie hier zwischen Turnraum und Mensa. Bild: Thomas Zoch | Bild: Zoch, Thomas

Auch im Inneren dominiert Holz und sorgt für eine helle, freundliche Atmosphäre. Bild: Thomas Zoch | Bild: Zoch, Thomas

Ohne finanziellen Mehraufwand könne so mehr Fläche zum Spielen entstehen. Friedrich betont, dass das neue Montessori-Kinderhaus zudem mit dem Eingangsbereich, der Mensa und einem Turnraum einen halb-öffentlichen Bereich biete. „Das ist so konzipiert, dass auch Dritte reingehen können, ohne dass der Betrieb des Kinderhauses gestört wird.“

Blick in den Turnraum. Dieser kann künftig auch von anderen Einrichtungen genutzt werden. Bild: Thomas Zoch | Bild: Zoch, Thomas

Die Baukosten seien mit rund 6 Millionen Euro im Rahmen dessen, was das Architekturbüro Lanz/Schwager angegeben hatte, so Ruhland. Das ist umso bemerkenswerter, als in der Corona-Zeit vor zwei Jahren die Holzpreise stark gestiegen waren.

Der Bürgermeister berichtet: „Es war damals ein katastrophaler Zeitpunkt für die Ausschreibung.“ Man habe Probleme gehabt, überhaupt eine Firma zu finden, die Holz verkaufen wollte, weil das ja bald noch teurer sein konnte.

Im Außenbereich wird noch gearbeitet. Die ersten Spielgeräte stehen schon. | Bild: Zoch, Thomas

Entsprechend weit über der Kostenberechnung fiel daher zunächst das Ergebnis der Ausschreibung der Holzarbeiten aus. Ruhland erklärt, man habe daher das Gewerk Holzbau bei der Neuausschreibung geteilt, zunächst nur das Nötigste, den konstruktiven Holzbau, vergeben.

„Das hat sich im weiteren Bauablauf als die richtige Wahl erwiesen.“ Dies sei auch dem Gemeinderat zu verdanken, betont Ruhland. Diesem sei ebenso wie der Verwaltung wichtig gewesen, dass das Vorhaben am Laufen bleibe.