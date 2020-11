Das Coronavirus und der neuerliche Lockdown haben enorme Auswirkungen auf das Leben im Kloster Hegne – und auf das Seelenleben der Bewohnerinnen und Beschäftigten. „Diese Krise führt uns zur Frage nach dem Wesentlichen. Und zur Frage, um was geht es uns als Menschen eigentlich?“, sagt Schwester Benedicta-Maria Kramer, Vorstand der Stiftung Kloster Hegne.

Keine der rund 200 Schwestern mit einem Altersdurchschnitt von um die 80 Jahren hat sich laut Provinzoberin Maria Paola Zinniel bisher mit dem Virus infiziert. Die nötigen Verhaltensmaßnahmen würden sowohl von ihnen als auch den Mitarbeitenden konsequent eingehalten.

Blick auf das Kloster Hegne. | Bild: Ondreka, Lukas

Gebetsgemeinschaft wird vermisst

Schwer falle ihnen allerdings, dass die Klosterkirche für Menschen von „draußen“ weiterhin geschlossen bleiben muss – weil wegen der Abstandsregeln nicht genügend Platz ist. „Viele Gäste haben uns mitgeteilt, dass sie die Gebetsgemeinschaft mit uns vermissen.“

Hegne Spatenstich für den Erweiterungsbau Marianum Nord: Realschule in Hegne soll wachsen Das könnte Sie auch interessieren

Die Krypta der Klosterkirche ist dagegen fürs Gebet geöffnet; seit Mitte Juni wird dort auch wieder ein Sonntagsvorabend-Gottesdienst gefeiert. Warum dies möglich ist, erklärt Pressesprecherin Julia Pryss: „Hier sind es einzelne Betende oder überschaubare Gruppen, sodass der Infektionsschutz gegeben ist. Wir sind angehalten, die Teilnehmenden am Gottesdienst namentlich zu erfassen, und es besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.“

Die Regeln im Hotel St. Elisabeth Beruflich veranlasste Veranstaltungen (zum Beispiel betriebliche Fortbildungen, Tagungen) mit bis zu 100 Personen sind weiterhin erlaubt. Übernachtung nur noch für nicht-touristische Zwecke, also geschäftliche, dienstliche oder in Härtefällen auch private. Das Café Vis à Vis und das Restaurant sind für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Haus-Restaurant bleibt zur Verpflegung der Übernachtungs- und Tagungsgäste weiterhin geöffnet. So läuft es im Marianum Das bisherige Hygiene­kon­zept und die Kohortentrennung haben sich laut Pressesprecherin Pryss bewährt, da es Ausweichräume gibt und die Klassen auch in den Pausen getrennt sind. Die Quarantäne für zwei Klassen des Berufskollegs Sozialpädagogik ist beendet. Die Erkrankten sind alle vollständig genesen und nehmen am Unterricht teil. Auch der Mensabetrieb laufe wieder, aber mit hohem organisatorischen Aufwand und zeitlich gestreckt. Für alle Schularten wurden kurze Probephasen im Online-Unterricht getestet. Da kurzfristig Endgeräte angeschafft werden konnten, sind nun alle Lernenden und Lehrkräfte gut ausgestattet. Die Theodosius-Akademie Das Haus Ulrika ist weiterhin geöffnet, allerdings nur für persönliche Gespräche und den Verkauf im Verkaufsraum. Ausstellungsbesuche entfallen dagegen. Das Seminar- und Kursangebot läuft größtenteils weiter. Akademieleiter Markus R. T. Cordemann sagt: „Wir merken, dass der Gesprächsbedarf und das Bedürfnis nach Gebetsunterstützung deutlich zugenommen haben. Uns erreichen – per Brief, Telefon oder Mail – 50 Prozent mehr Anliegen als im Vorjahr. Gerade in diesen Zeiten suchen Menschen Halt in der Verbundenheit mit anderen Menschen, auch im Glauben und im Gebet.“ Persönliche Gebetsanliegen an gebet@theodosius-akademie.de oder postalisch mit dem Hinweis „Gebetsanliegen“. Das Ulrika Apostolat ist für persönliche Gespräche auch weiterhin dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr unter (0 75 33) 80 77 00 erreichbar. Wie die Arbeit organisiert wird Die Mitarbeiter in den unterschiedlichen Klosterbetrieben teilen sich laut Pressesprecherin Julia Pryss Arbeitszeiten im Sinne eines „Schichtbetriebs“ im Wechsel mit Homeoffice, wo immer es möglich ist. Für alle gilt eine weitgehende Maskenpflicht.

Obwohl ein gemeinsames Feiern nicht stattfinden könne, seien die Schwestern doch mit den Menschen verbunden. „Vermehrt erreichen uns Gebetsanliegen über das Ulrika Apos­tolat und die Theodosius Akademie. Gerne nehmen die Schwestern diese in ihr fürbittendes Gebet auf.“

In der Krypta des Klosters. | Bild: Kloster Hegne

Lunch-Pakete statt Unterkunft

Schließen musste das Kloster wegen der Pandemie erneut die Theodosius Stube für Menschen ohne festes Obdach – was auch der Provinzoberin nicht gefällt. „Gerade in dieser Zeit benötigen viele Menschen Hilfe und vor allem einen Ort, an dem sie willkommen sind“, sagt Schwester Maria Paola. „Wir versorgen sie aber mit Lunch-Paketen. Das hat sich im letzten Lockdown gut bewährt und wurde auch dankend angenommen.“

„Viele Gäste haben uns mitgeteilt, dass sie die Gebetsgemeinschaft mit uns vermissen“, sagt Provinzoberin Schwester Maria Paola Zinniel. | Bild: Zoch, Thomas

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, heißt das Motto beim Corona-bedingt verschobenen Treffen zur Würdigung verdienter Mitarbeiter. „Viele haben über lange Jahre hinweg ihre Arbeitskraft eingesetzt, ihre Ideen eingebracht und mit ihrer Persönlichkeit den ihnen übertragenen Aufgabenbereich geprägt“, so die Schwester. Es werde einen neuen Termin geben, „denn ihnen soll gedankt werden für viele Jahre treuen und verantwortungsbewussten Dienstes.“ 17 Beschäftigte bringen in diesem Jahr zusammen 280 Dienstjahre auf die Waage. Eine Mitarbeiterin sei seit jetzt 30 Jahren dabei.

Illmensee Vorfreude auf den neuen „Ulrikaweg“ in Ilmmensee Das könnte Sie auch interessieren

Große Vorsicht im Altenpflegeheim

Für die Einrichtungen des Klosters bringen die steigenden Infektionszahlen und der Wellenbrecher-Lockdown erneut besondere Herausforderungen mit sich. So schauen die Verantwortlichen und Mitarbeiter im Altenpflegeheim Maria Hilf mit Sorge und Respekt auf die Corona-Meldungen aus anderen Altenpflegeheimen.

Die Theodosius Stube musste geschlossen werden. | Bild: Fricker, Ulrich

„Wir können gut nachvollziehen, was das für diese Heime und die Bewohner bedeutet“, sagt Sprecherin Pryss. Besuche in Maria Hilf seien weiterhin möglich, aber nur mit vorheriger Anmeldung innerhalb der Besuchszeiten.

Gute Kommunikation ist momentan alles: ob mit Angehörigen der Bewohner, Caritas-Verband, Gesundheitsamt oder Heimarzt. „Unsere Ordensschwestern und Bewohner sowie die Mitarbeitenden werden täglich auf Symptome hin beobachtet.“

Radolfzell Zwischen Türe auf und Türe zu: Wie sich die Pflegeheime in Radolfzell auf die zweite Corona-Welle vorbereiten Das könnte Sie auch interessieren

Im gesamten Gebäude werde mit FFP2-Maske gearbeitet, die auch für Besucher Usus sei. Heimleiter Florian Loewenberg: „Wir haben eine sehr hohe Akzeptanz der Mitarbeiter für die Maßnahmen, unser Respekt gilt ihnen allen und jedem Einzelnen. Das Teamgefühl ist schon bemerkenswert.“