Allensbach vor 3 Stunden

Das Corona-Virus greift in Allensbach weiter um sich: Das müssen Kontaktpersonen jetzt wissen

Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Personen steigt in Allensbach immer weiter. Mittlerweile befinden sich wohl mindestens 73 Kontaktpersonen in Quarantäne, Tendenz steigend. Da sich der größte Ausbruch in der Allensbacher Grundschule ereignete, leben viele der Betroffenen in Familien. Sind nun deren Herbstferien dahin?