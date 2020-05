Die Corona-Krise wirkt sich in der Gemeinde Allensbach ganz unterschiedlich aus. Erfreulich scheint der gesundheitliche Aspekt. Bürgermeister Stefan Friedrich erklärte am 29. April, es gebe bei 20 Bürgern mit Wohnsitz in der Gemeinde eine bestätigte Infektion mit dem Virus (ohne die Fälle in der Schmieder-Klinik).

„20 auf rund 7000 Einwohner ist aus meiner Sicht eine sehr niedrige Zahl“, meinte er. Zudem seien davon 13 Personen bereits wieder genesen.

Interessant sei zudem die Entwicklung der Fallzahlen. So habe es am 9. April bereits 18 bestätigte Infektionen geben –und seither also nur noch zwei. Der Bürgermeister betont allerdings: „Es ist eine fragile Situation. Wir beobachten das natürlich weiter.“

Gewerbesteuer könnte in den Folgejahren einbrechen

Eine fragile Situation gibt es auch bei den Finanzen der Gemeinde. Wie sich hier die Corona-Krise auswirken werde, dazu habe die Verwaltung momentan nur Schätzungen, erklärte Friedrich jüngst im Gemeinderat, der nach acht Wochen erstmals wieder zusammenkam.

Stand heute, so der Bürgermeister und Rechnungsamtsleiterin Silvia Schlegel, falle das Rechnungsergebnis rund 150 000 Euro schlechter aus, als im Haushaltsplan kalkuliert. Bei der wichtigen Einnahme Gewerbesteuer könnte eventuell in diesem Jahr sogar noch der Planansatz erreicht werden, meinte Friedrich. Doch in den Folgejahren sei mit erheblichen Rückgängen zu rechnen.

Kämmerei rechnet auch mit Rückgang bei Einkommenssteuer

Das gelte auch für den Anteil an der Einkommenssteuer. Die nächste Steuerschätzung gebe es im Mai. Und die Verwaltung werde auf Antrag von CDU, Freie Wähler und SPD in der nächsten Gemeinderatssitzung am 26. Mai die finanziellen Auswirkungen genauer darstellen.

Klar sei, dass manches Projekt in näherer Zukunft gestrichen oder aufgeschoben werden müsse. Eriedrich betonte: „Maßnahmen, die laufen, werden weiter durchgeführt, aber es werden keine neuen Projekte beginnen.“ Bei kulturellen Veranstaltungen, Festen, Bädern, Museen und Bücherei müsse man die aktuelle Entwicklung beobachten. „Wir fahren auf Sicht.“