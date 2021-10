Allensbach vor 1 Stunde

Corona-Ausbruch in Allensbach: Gemeinde denkt über bessere Teststrategie nach, Bürgermeister will künftig schneller informieren, Wettkämpfe fallen aus

Die Gemeinde Allensbach ist weiter vom Corona-Ausbruch stark betroffen. In einem offenen Brief wendet sich nun Bürgermeister Stefan Friedrich an die Bürger. Und die Ringer vom KSV müssen schweren Herzens eine traurige Entscheidung treffen.