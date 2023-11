Der Bund will mit dem neuen Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ für eine verstärkt ökologische Bewirtschaftung der Wälder sorgen. Nach kontroverser Diskussion hat nun auch der Allensbacher Gemeinderat bei zwölf Ja- und fünf Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung beschlossen, an dem Programm teilzunehmen. Ein Großteil der CDU stimmte dagegen, weil man die Sinnhaftigkeit einzelner Maßnahmen skeptisch sieht.

Wobei der Gemeindeförster Theo Straub schon in der Sitzung im Januar, als das Thema erstmals behandelt wurde, gesagt hatte, das meiste mache er sowieso schon. 27.000 Euro Zuschuss gibt es pro Jahr, hieß es in der damaligen Sitzung. Aber weiter unklar ist, wie lange das Förderprogramm läuft und finanziert wird. Die Allensbacher Verwaltung sprach von zunächst zehn Jahren, es könnte aber auch schon früher kein Geld mehr geben oder aber auf 20 Jahre verlängert werden.

Das Förderprogramm Das vor knapp einem Jahr vorgestellte neue Förderprogramm des Bundes „Klimaangepasstes Waldmanagement“ wird seither in vielen Kommunen in Gemeinderäten und bei Waldbesitzern diskutiert. Walter Jäger, der Leiter des Kreisforstamts, hatte im Januar in Allensbach gesagt, Ziel des Bundes sei eine stärkere Ökologisierung der Waldnutzung. Zum einen wolle der Bund widerstandsfähigere Wälder fördern, und besonders die Biodiversität (Artenvielfalt) solle verbessert werden. Bei den zwölf Kriterien, die von Waldbesitzern einzuhalten sind, sorgen vor allem die Ausweisung von Habitatbäumen und die Stilllegung von Teilflächen für Diskussionen. Andere Kriterien sind zum Beispiel die Naturverjüngung und auch die künstliche Verjüngung des Waldes, eine Erweiterung der Baumartenvielfalt vor allem um klimabeständige Arten, der Verzicht auf Kahlschläge und der Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel.

Stilllegung von Flächen ist ein Streitpunkt im Rat

CDU-Rat Franz Scheppe, der selbst jahrzehntelang im Allensbacher Gemeindewald gearbeitet hat, meinte, es sei zwar schön, wenn die Gemeinde Fördergelder bekomme. „Aber nicht zu jedem Preis.“ Denn zwei der zwölf Kriterien, die in diesem Förderprogramm einzuhalten sind, sind neu in der örtlichen Waldwirtschaft. Zum einen müssen pro Hektar fünf so genannte Habitatbäume ausgewiesen werden, die als Lebensraum für Tierarten stehen bleiben müssen.

Bei rund 270 Hektar sind das im Allensbacher Wald circa 1350 Bäume. Scheppe sagte, die CDU sehe die Sicherheit von Waldarbeitern und Bürgern dadurch gefährdet, weil die Bäume instabil sein könnten. Noch kritischer sehe die CDU die Forderung, fünf Prozent der Flächen wirtschaftlich still zu legen, also einfach wachsen zu lassen. Das sind immerhin 13,5 Hektar.

Es sei eine Unverschämtheit, wenn sich die Gemeinde darauf für 20 Jahre festlegen müsse, auch wenn es vielleicht keine Fördergelder mehr geben werde. „Wir müssen Holz einschlagen, wo es nötig ist“, meinte Scheppe. Man könne nicht einfach Teile des Waldes vergammeln lassen. Der Wald habe schließlich mehrere Funktionen. Er diene dem Klima, liefere Holz für die Bauwirtschaft und Industrie und Brennstoff.

Bürgermeister Stefan Friedrich und Hauptamtsleiter Stefan Weiss erklärten zur Dauer der Verpflichtung, dass es hier ein Missverständnis gebe. Aus der Förderzusage, die der Gemeinde mittlerweile vorliegt, gehe hervor, dass die Verpflichtung nur so lang gelte, wie es Fördermittel geben wird. Nur wenn das die ersten zehn Jahre voll ausgeschöpft würde, würde das weitere zehn Jahre verpflichten.

Wobei der Bürgermeister auf Nachfrage von Ernst Moll (Freie Wähler) erklärte, es liege allein am Bund, wie lang es die Förderung geben werde. Peter Böttger (FW), der sich zunächst Scheppe angeschlossen hatte, ließ sich davon überzeugen und meinte: „Wir machen nichts falsch.“

Das sah Ludwig Egenhofer (CDU) völlig anders. Er habe Zweifel, ob die Maßnahmen die richtigen seien. Denn er habe bisher immer auf die Fachleute des Forsts gehört, aber unter denen mache sich ja nun auch Ratlosigkeit breit, sagte er mit Verweis auf entsprechende Medienberichte. „Wir zocken – und in 80 Jahren wissen wir mehr“, formulierte es Egenhofer sarkastisch.

Klare Mehrheit stimmt für die Umsetzung

Bürgermeister Friedrich meinte, natürlich habe es im Lauf der Jahrzehnte immer wieder Maßnahmen gegeben, die sich später nicht als die einzig richtigen erwiesen hätten. Aber die meisten der hier geforderten Maßnahmen mache der Gemeindeförster sowieso.

Doris Hellmuth (Bunte Liste) verwies darauf, dass Gemeindeförster Straub das Programm befürwortet habe. Darauf verlasse sie sich. Man müsse nun Erfahrungen sammeln. Und gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels stelle sich die Frage, wie der Wald damit zurechtkomme. Wenn man gar nichts tue, bringe das sicher auch nichts.

Irmgard Weishaupt (SPD), die selbst Försterin ist, betonte: „Es ist kein Konzept, das uns übergestülpt wird.“ Wie Straub mache sie in ihrem Wald viele der Maßnahmen ohnehin. Für die Stilllegung würden bewusst Flächen ausgewählt, die beim Holzeinschlag nicht fehlen werden. „Es geht um den Artenschutz“, erklärte Weishaupt. „Das tut auch dem Wald gut.“

Jürgen Saegert (BL) hat keinerlei Verständnis für die Einwände der CDU. Bei einer Waldbegehung sei den Gemeinderäten gezeigt worden, was stillgelegt werden soll. Da sei nichts herauszuholen. Zu den Habitatbäumen meinte er: „Das ist die Wohnung der Tiere. Das ist absolut notwendig.“