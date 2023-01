Diese Reihe hat sich in Allensbach etabliert, mehr noch – sie hat Strahlkraft über die Region hinaus. Wie das Kultur- und Tourismusbüro in Allensbach mitteilte, steht das Programm für die 24. Ausgabe von Jazz am See. Es stehe von Anfang an für außergewöhnliche musikalische Begegnungen verschiedener Kulturen, Genres und großer Stimmen des Jazz. Alle Konzerte finden jeweils um 20 Uhr in der evangelischen Gnadenkirche statt.

Wo bekomme ich Karten? Einzelkarten für einen Besuch von Jazz am See gibt es im Allensbacher Kultur- und Tourismusbüro. Es ist ab 9. Januar wieder geöffnet. Die Telefonnummer lautet (07533) 801315, weitere Infos im Internet unter www.allensbach.de , die E-Mail-Adresse lautet kulturbuero@allensbach.de . Es gibt auch gegenüber regulären Eintrittspreisen vergünstigte Jazz-Pässe für den Besuch von vier bis sieben Konzerten.

Montag, 20. März: Die südkoreanische Vokalakrobatin Youn Sun Nah räumt international einen Preis nach dem anderen ab. „Sie besitzt eine der ausdrucksstärksten und außergewöhnlichsten Stimmen des zeitgenössischen Jazz und eröffnet dem Zuhörer immer wieder neue Klangräume“, ist das Kultur- und Tourismusbüro überzeugt.

In ihrem neuen Programm „Waking World“ zeichnet sie erstmals komplett für das Songwriting verantwortlich. Entstanden seien sehr persönliche Lieder zwischen Leichtigkeit, Ernst und Emotionalität im weit abgesteckten Raum zwischen Pop, Folk, Weltmusik und überraschenden Jazz-Instrumentierungen. Ihr musikalischer Partner Ulf Wakenius hat unter anderem mehr als zehn Jahre im Oscar-Peterson-Quartett gespielt.

Die südkoreanische Vokalakrobatin Youn Sun Nah erobert seit Jahrzehnten weltweit ihr Publikum im Sturm! Im März tritt sie mit Ulf Wakenius in Allensbach auf. | Bild: Sung Yull Nah

Montag, 15. Mai: Rabih Abou-Khalil ist ein Grenzgänger zwischen den Welten traditioneller arabischer Musik, europäischer Klassik und des Jazz und verbindet sie laut Pressemitteilung auf außergewöhnliche Weise zu einer komplexen und frischen Melange fernab jeder World-Music-Klischees. Er wurde vielfach ausgezeichnet. Begleitet wird er von Mateusz Smoczynski (Violine) und Krzysztof Lenczowski (Cello) sowie von dem amerikanischen Perkussionisten Jarrod Cagwin. Als Spezialgast ist die in der Schweiz lebende Albanerin Elina Duni eingeladen, die die Klänge Albaniens mit zeitlosen Jazz-Balladen, französischen Chansons und amerikanischen Folksongs vereinen soll, erklärt das Kulturbüro.

Montag, 11. September: Ein Meister von Atmosphäre, Groove und Flow, als das gilt Wolfgang Haffner, der mit seinem Trio in die Gnadenkirche anreist. Beginn ist ebenfalls um 20 Uhr. Der zweifache Echo-Jazz-Preisträger Wolfgang Haffner zählt zu den bekanntesten deutschen und weltweit erfolgreichsten Schlagzeugern. Bereits mit 18 Jahren spielte er in der Band von Albert Mangelsdorff.

Bis jetzt war er an mehr als 400 Alben beteiligt, gab 3500 Konzerte in 100 Ländern und arbeitete mit Pat Metheny, Till Brönner, Nils Landgren, Al Jarreau, Klaus Doldinger, Chaka Khan und Michael Brecker zusammen. In seinem aktuellen Programm „Haffner plays Haffner“ präsentiert er ausschließlich eigene Kompositionen in komplett überarbeiteten Arrangements. Für dieses Projekt hat er sich mit dem Aufsteiger der deutschen Jazz-Szene, Simon Oslender, und dem Bassisten und begehrten Session-Musiker Thomas Stieger zwei Ausnahmemusiker in die Band geholt.

Montag, 9. Oktober: The Jakob Manz Project ist eine Formation rund um den Landes-Jazz-Preisträger und Saxofonisten Jakob Manz. Er bringt um 20 Uhr Hannes Stollsteimer (Piano), Frieder Klein (Bass) und Paul Albrecht (Schlagzeug) in die Gnadenkirche mit. Das Debüt-Album „Natural Energy“ erschien im April 2020. Die Band spielt einen groovigen Jazz, eine Balance aus Tradition und Moderne, die mit zahlreichen Einflüssen aus Funk, Soul, Pop, Filmmusik, Hip-Hop, Rock und Weltmusik angereichert ist.

Montag, 23. Oktober: Marie Spaemann und Christian Bakanic bringen ein Cello, eine Stimme und ein Akkordeon nach Allensbach mit. Beide sind erfolgreiche Solo-Künstler. Dem Duo gehört ihre Leidenschaft, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf dem Programm stehen Soul und Jazz, Klassik, Tango Nuevo und Weltmusik in einer Folge und Verschmelzung. „Charakteristisch für die Musik des Wiener Duos ist jedoch, wie elegant und gleichzeitig entschlossen sie verschiedene Traditionen als Sprungbrett für eigene Ideen nutzen", erklärt das Allensbacher Kulturbüro.

Montag, 13. November: Adam Bałdych (Violine), Łukasz Ojdana (Piano), Michał Baranski (Bass) und Dawid Fortuna (Schlagzeug) machen das Adam Baldych Quartet aus. Baldych wird als Ausnahme-Geiger gefeiert. Er kam erst im Alter von elf Jahren zu dem Instrument und gewann rasch Nachwuchspreise. Mit 13 Jahren entdeckte er den Jazz, mit 16 spielte er in ganz Europa und Asien.

„Seine musikalischen Interpretationen und gleichermaßen lyrische und dynamische Musik begeistern. Mit seiner Kreativität, die Grenzen seines Instruments zwischen den Genres und zwischen Komposition und Improvisation zu überschreiten, sorgt er für Furore“, schreibt das Kultur- und Tourismusbüro Allensbach.

Adam Baldych gilt als Ausnahmegeiger. In früher Jugend räumte er bereits Nachwuchspreise ab. Er kommt mit Quartett an den Gnadensee. | Bild: Magda Tracz