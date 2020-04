Vor ein paar Tagen hätte es zu einer Brandkatastrophe kommen können. Am Waldrand in der Nähe von Allensbach brannte es auf einer Fläche von ein paar Quadratmetern, berichtet der Mainauer Revierförster Theo Straub. „Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte es löschen“, erklärt Straub, der derzeit seinen für die Allensbacher und Reichenauer Gemeindewälder zuständigen Kollegen Martin Kreutz vertritt. Die Waldbrandgefahr sei derzeit extrem groß, so Straub: „Im Moment ist höchste Alarmstufe.“

Das Landratsamt hat deshalb für den ganzen Landkreis die Nutzung sämtlicher Feuer- und Grillstellen im Wald verboten. Und auch sonst ist jegliche Art des Feuermachens untersagt. Und auf das ohnehin vom 1. März bis 31. Oktober geltende Rauchverbot wird noch einmal hingewiesen.

Dürre der vergangenen Hitzesommer wirkt nach

Für die akute Lage gerade auch auf dem Bodanrück nennt Straub mehrere Gründe. Zum einen wirke die Dürre der vergangenen Hitzesommer nach. Hinzu komme die Trockenheit im April. „Es ist alles knochentrocken“, so Straub. Und bedingt durch Sturm Sabine gebe es etliche kahle Flächen, auf denen aber noch dürre Äste, Nadelstreu oder auch Sturmholz lägen. „Diese braunen vegetationslosen Flächen sind extrem gefährdet“, betont der Revierförster.

Als Beispiel nennt er einen größeren, kahl liegenden Bereich im Wald zwischen Hegne und der Kreuzung bei der Waldsiedlung. Doch solche kahlen Flächen, die besonders brandgefährdet seien, gebe es vielerorts auf dem Bodanrück: „Da reicht eine Kleinigkeit.“ Vor allem Nadelholz sei extrem gefährdet – so etwa auch junge Fichtenbestände. Bei den Buchen sei es einen Tick besser, wenn es ein geschlossenes, noch grünes Waldstück sei, erklärt Straub.

Selbst wenn Förster Theo Straub nur im Schritttempo fährt, bildet sich auf Grund der Trockenheit sofort eine größere Staubwolke. | Bild: Zoch, Thomas

Die Gefahr wird potenziell dadurch noch größer, dass in den vergangenen Wochen sehr viele Spaziergänger, Jogger und Radfahrer unterwegs sind. „Der Wald ist so voll wie selten“, hat Straub beobachtet, „das mag mit Corona zusammenhängen.“ Er spreche die Leute aber nicht wegen der Waldbrandgefahr an: „Die Zeit habe ich nicht.“ Es seien auch nicht extra Schilder aufgestellt worden. „Es ist allgemein bekannt – hoffentlich“, so Straub. Aus Rücksichtnahme auf die Waldbesucher fahre er wegen der Trockenheit hauptsächlich morgens und abends mit dem Auto in den Wald, tagsüber mit dem Fahrrad, erklärt Straub. Denn wenn er dort mit dem Auto auch nur Schritttempo fahre, gebe es große Staubwolken: „So was habe ich noch nie gehabt. Das kann man niemandem zumuten.“

Doch nicht nur die Waldbrandgefahr sei hoch auf dem Bodanrück, erklärt Straub. Sondern auch die Bedrohung durch den Borkenkäfer. „Es gab eine niedrige Mortalitätsrate durch den milden Winter. Wir gehen mit einem hohen Bestand in die Saison“, erläutert er. Das warme Wetter begünstige zudem die Ausbreitung des Schädlings: „Wir haben einen enorm frühen Flug gehabt mit einer enorm hohen Zahl.“ Und dazu komme, dass die Bäume durch die Trockenheit ohnehin schon geschwächt und gestresst seien. Und die Bekämpfung des Borkenkäfers mit Reisigfeuer, was manche private Waldbesitzer machen würden, sei natürlich verboten. „Wir hatten selten so eine dramatische Situation“, berichtet Straub. „Das kann nur eine Katastrophe geben.“