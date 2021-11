Allensbach vor 31 Minuten

Bilanz der Corona-Lage in Allensbach: Grundschule setzt nach den Herbstferien auf Lolli-Pool-Testungen

In Allensbach sind die Infektionsketten noch nicht durchbrochen. Am Freitag kamen zehn weitere positiv getestete Fälle hinzu, die Inzidenz lag bei über 670. Bürgermeister Stefan Friedrich kündigte außerdem am Freitag an, dass an der Grundschule Allensbach auf Lolli-Pool-Testungen umgestellt wird. Hier lesen Sie alles, was Sie jetzt wissen müssen.