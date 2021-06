Der kleine Saal im Obergeschoss des Feuerwehrhauses Kaltbrunn ist der wichtigste Veranstaltungsort in dem Allensbacher Ortsteil: an Fasnacht, bei Bürgerversammlungen, Theater, Seniorennachmittage oder auch bei Sitzungen des Ortschaftsrats. Wer dabei sein will, muss bisher zwei Treppenaufgänge überwinden, um den Saal zu erreichen. Damit soll nun bald Schluss sein. Die Gemeinde Allensbach will dort nun auf Wunsch des Ortschaftsrats mittels eines Außenlifts einen barrierefreien Zugang schaffen – so wie sie es vor einigen Jahren beim Rathaus getan hat und zuletzt bei der alten Schule am Rathausplatz, wo heute Museum und Bücherei sind. Auch der Gemeinderat stimmte den Plänen von Architekt Peter Waidele zu.

Leitet das Allensbacher Ortsbauamt: Frank Ruhland. | Bild: Zoch, Thomas

Der Anbau soll im ersten Halbjahr 2022 realisiert werden, erklärte Ortsbauamtsleiter Frank Ruhland im Gemeinderat. Der Lift werde an der Südfassade des Feuerwehrhauses, etwas östlich des Eingangs angebracht. Bei dessen Planung sei klar geworden, dass damit zwar ein barrierefreier Zugang zum Saal geschaffen werde, nicht aber zu den sanitären Anlagen. Denn diese sind auf halber Treppenhöhe im Gebäude. Deshalb wird auch noch eine behindertengerechte Toilette gebaut. Dazu solle die bisher offene Terrasse an der Südseite zu einem geschlossenen Raum umgebaut und dort die Toilette installiert werden, erklärte Ruhland.

Für den Außenlift hatte der Gemeinderat auf Antrag des Ortschaftsrats bereits im laufenden Haushalt 70 000 Euro vorgesehen. Für die Schaffung des zusätzlichen Raums mit Behinderten-WC seien weitere 60 000 Euro notwendig, so Ruhland. Dies muss der Gemeinderat dann in den Haushalt 2022 aufnehmen. Ratsmitglied Ernst Moll (Freie Wähler), der auch im Ortschaftsrat ist, betonte, es sei den Kaltbrunnern wichtig, dass die Baumaßnahmen in der ersten Hälfte 2022 umgesetzt werden. Gut wäre es, so Moll, gleich am Jahresanfang damit zu beginnen.