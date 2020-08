Der Zusammenstoß ereignete sich nach Polizeiangaben am östlichen Ende der Baustelle beim Knoten Allensbach-Mitte. Wo in Fahrtrichtung Konstanz die beiden Fahrbahnen wieder zusammenkommen, prallten zwei Fahrzeuge mit großer Wucht aufeinander.

Großeinsatz für die Allensbacher Feuerwehr

Zwei Personen musste die Feuerwehr Allensbach aus den Trümmern der Fahrzeuge befreien, indem sie die Wracks auftrennte. Auch drei weitere Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem schweren Unfall in der Nacht zum 1. August 2020 wurden bei Allensbach-Mitte fünf Menschen verletzt, zwei davon sehr schwer.

Neben zahlreichen Kräften der Feuerwehr Allensbach waren auch Polizeibeamte und die Straßenmeistererei im Einsatz. Bei dem Unfall trat viel Öl aus, das zunächst von der Fahrbahn entfernt werden musste, so die Polizei. Auch die Bergung der Fahrzeuge nahm demnach einige Zeit in Anspruch.

B 33 sollte bis in die Morgenstunden wieder frei sein

Die Bundesstraße 33 wurde in beide Richtungen voll gesperrt. In Richtung Radolfzell wurden die Autofahrer bei Allensbach-Ost abgeleitet und durch den Ort geschickt, in der Gegenrichtung führte die Umleitung durch das Gewerbegebiet.

Die Polizei rechnete zunächst damit, dass die B 33 noch während der Nacht wieder freigegeben werden sollte.

Zunächst waren allerdings noch umfangreiche Rettungs- und Bergungsmaßnahmen notwendig. Drei Hubschrauber waren im Einsatz, um die Verletzten in umliegende Kliniken zu bringen.

Hier einer der drei Rettungshubschrauber, die im Einsatz waren.

Bei Allensbach-Mitte sind schon viele schwere Unfälle passiert

In dem Bereich, in dem sich der Unfall in der Nacht zum Samstag ereignete, kam es in der Vergangenheit mehrfach zu folgenschweren Zusammenstößen.

Der Bereich bei Allensbach-Mitte ist immer wieder Schauplatz für schwere Unfälle, so auch hier im Juni 2018.

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die Bundestraße 33 an der Stelle vierspurig ausgebaut, mit einer Trennung der beiden Richtungen. Frontalzusammenstöße der jetzt erneut geschehene sollten damit der Vergangenheit angehören.