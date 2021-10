Der nächste Schritt beim Neubau der Bundesstraße 33 zwischen den Anschlussstellen Allensbach-Ost und Hegne-West betrifft nicht etwa die Auto-, sondern die Radfahrer. Wie das Regierungspräsidium (RP) Freiburg mitteilte, wird vom 18. Oktober nachmittags bis einschließlich 3. November der Bodenseeradweg südlich der Bundessstraße gesperrt.

Der Radverkehr wird in dieser Zeit über den Radweg nördlich der B 33 umgeleitet. Die Sperrung der bisherigen Route sei erforderlich, weil für den Straßenbau Arbeiten an der Entwässerung und am Lärmschutzwall anstünden, sagte Heike Spannagel, Pressesprecherin des RP.

Auf Radler warten einige Höhenmeter

Für Radfahrer bedeutet das eine längere und steigungsintensivere Strecke als bisher: Es geht dann von Konstanz kommend zunächst Richtung Hegne, dort auf der Straße Im Tal relativ steil am Parkplatz des Klosters vorbei und dann durch das Wohngebiet links weiter auf den Radweg.

Freizeit Mit dem Rad an einem Tag einmal um den Bodensee – ein Selbstversuch Das könnte Sie auch interessieren

In Allensbach werden die Radfahrer neben der Straße Zum Tafelholz erst einmal in Richtung Kliniken Schmieder und dann auf dieser Straße zurück in den Ort geführt. In Richtung Konstanz muss diese Route in umgekehrter Richtung befahren werden, was in Allensbach ebenfalls ein paar zusätzliche Höhenmeter mit sich bringt.

Radweg erst neu angelegt

Auch der ab nächsten Montag für zweieinhalb Wochen gesperrte Abschnitt des Bodenseeradwegs war im Zuge des Ausbaus der Bundesstraße erst neu angelegt worden. Bevor das Millionenprojekt den Abschnitt zwischen Allensbach und Hegne erreichte, führte die Radlerroute im Süden noch direkt neben der alten B 33 entlang; mittlerweile liegt zwischen der Auto-Route und dem Radweg das Baufeld der künftigen Bundesstraße.

Kreis Konstanz Vorsicht Baustelle: Auf diesen Straßen wird im Kreis Konstanz gebaut Das könnte Sie auch interessieren

Der Aus- und Neubau der Bundesstraße 33 zwischen Allensbach und Konstanz soll im Jahr 2027 abgeschlossen sein. Dabei entstehen in den nächsten Jahren noch Tunnel bei Hegne und Allensbach. Auch neue Umleitungsstrecken und eine Behelfsbrücke bei der Kaltbrunner Straße in Allensbach sind geplant.