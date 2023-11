Das alte Gasthaus „Adler“ im Allensbacher Ortszentrum soll in den Wochen nach Aschermittwoch abgerissen werden. Dies berichtete Frank Ruhland, der Leiter des Ortsbauamts, im Gemeinderat. Die Abbrucharbeiten will der Rat in der Sitzung am 14. Dezember vergeben.

In den Wochen vor der Fasnacht soll das Gebäude bereits entkernt werden. Hierfür sind im Haushalt 300.000 Euro vorgesehen, wobei die Gemeinde 180.000 Euro Förderung aus dem Landessanierungsprogramm erhält.

Die Sparkasse Reichenau plant auf dem Grundstück eine neue Filiale und auf der gegenüberliegenden Straßenseite drei Mehrfamilienhäuser, eins davon an der Höhrenbergstraße. Für das Vorhaben muss die Gemeinde noch den Bebauungsplan abschließen und die Sparkasse einen Bauantrag stellen.