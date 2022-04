Es gibt ihn zwar schon seit 2021, offiziell eingeweiht wurde er aber noch nicht. Doch Anfang Mai ist es endlich so weit. Eine Pilgergruppe wird an sechs Tagen die blau-gelb markierten Etappen des neuen Ulrikaweges zwischen dem schwäbischen Unterstadion und dem Kloster Hegne zurücklegen. Tagespilger können sich der Gruppe für eine oder mehrere Etappen anschließen und auch die geplanten Gottesdienste mitfeiern, wie die Stiftung Kloster Hegne mitteilte.

124 Kilometer bis Hegne

Benannt nach der seligen Schwester Ulrika Nisch (1882-1913), führt der 124 Kilometer lange Pilgerweg von der oberschwäbischen Heimat Schwester Ulrikas bis an den Bodensee zum Kloster Hegne, in dem sie gelebt hat. Initiiert und errichtet wurde er als Gemeinschaftsprojekt der Theodosius Akademie der Stiftung Kloster Hegne, des Klosters und des Freundeskreises Schwester Ulrika in Unterstadion.

„Wir haben mit dem Freundeskreis schon lange eine enge Freundschaft und Verbundenheit“, sagt Schwester Benedicta-Maria Kramer, Stiftungsvorstand der Klosterstiftung. Irgendwann sei die Idee entstanden, beide Orte miteinander durch einen Pilgerweg zu verbinden – von der Ulrikakirche in Unterstadion bis zum Kloster Hegne. „Es ist ein Weg, der in unterschiedlichen Bezügen Verbindungen schafft.“

Pilgern auf dem Ulrikaweg soll die Möglichkeit eröffnen, mit der seligen Schwester und ihrem Beispiel der gelebten Liebe zu Gott und den Menschen sowie ihrer Alltagsspiritualität in Kontakt zu kommen. Hilfen dazu bieten Impulse auf Stelen an den sechs Wegstationen und Gottesdienste in den jeweiligen Gemeinden. Zudem treffe Pilgern den Zahn der Zeit, ergänzt Markus Cordemann, Leiter der Theodosius Akademie – und zwar nicht erst, seit Hape Kerkeling auf dem Jakobsweg unterwegs war.

Anmeldung bis zum 11. April

Der Ulrikaweg stehe unter dem Gedanken „Einfach mehr“. Denn auch das einfache Leben Ulrikas bezeuge dieses Mehr. Pilgern sei seit jeher eine Möglichkeit, ganz neu und anders mit sich selbst, mit eigenen Fragen und Hoffnungen, mit der Schöpfung, den Weggefährten und letztlich mit sich in Berührung zu kommen. Die Organisatoren hofften auf viele Mitpilgernde – das sei vergangenes Jahr coronabedingt nicht möglich gewesen.

Vom 1. bis 8. Mai zum Kloster Hegne Sonntag, 1. Mai, Unterstadion: 17.30 Uhr Pontifikalamt in St. Maria und Selige Ulrika mit Weihbischof Gerhard Schneider.



2. Mai: Unterstadion bis Mittelbiberach (18,9 km). 8 Uhr Impuls zum Tagesbeginn. 16.30 Uhr Ankunft Kirche St. Cornelius und Cyprian in Mittelbiberach, 17.30 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof Johannes Kreidler.



3. Mai: Mittelbiberach bis Steinhausen (10,7 km). 9 Uhr Impuls. Circa 14.30 Uhr Ankunft an der Wallfahrtskirche St. Petrus und Paulus in Steinhausen, Gottesdienst mit Weihbischof Christian Würtz.



4. Mai: Steinhausen bis Kloster Sießen (23,1 km). 8 Uhr Impuls. Circa 17.30 Uhr Ankunft. 19 Uhr Gebetszeit mit Weihbischof Matthäus Karrer.



5. Mai: Kloster Sießen bis Illmensee (26,2 km). 8 Uhr Impuls. 14 Uhr Gottesdienst in Königseggwald mit Bischof Michael Gerber. 19.30 Uhr

Ankunft Kirche in Illmensee.



6. Mai: Illmensee bis Salem (21,4 km). 8 Uhr Impuls. 11.30 Uhr Gottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Maria in Betenbrunn mit Bischof Gerber. Circa 18.30 Uhr Ankunft am Salemer Münster Unserer Lieben Frau.



7. Mai: Salem bis Hegne (23,6 km).

8 Uhr Impuls. Gegen 18.30 Uhr Ankunft im Kloster Hegne und feierliche Vesper in der Klosterkirche St. Konrad



Sonntag, 8. Mai: 10 Uhr Pontifikalamt in der Klosterkirche mit Weihbischof em. Paul Wehrle und Weihbischof Thomas Maria Renz.

Dies ist auch der Grund, warum sie die feierliche Einweihung mit Bischöfen und geladenen Gästen auf dieses Jahr verschoben haben. Seit der Eröffnung des Weges sind, so schätzt Markus Cordemann, etwa 50 Pilger den gesamten Weg von Unterstadion nach Hegne gelaufen. Wer auf einer Etappe der Einweihungstour dabei sein möchte, kann sich bis zum 11. April unter www.ulrikaweg.de anmelden.

Kreuzschwester ab 1904

Schwester Ulrika, mit Taufnamen Franziska, wurde 1882 in Mittelbiberach geboren und wuchs bei ihrer Großmutter und einer Tante auf. Den größten Teil der Schulzeit verbrachte sie mit ihrer wachsenden Geschwisterschar bei den inzwischen verheirateten Eltern in Unterstadion, die letzten beiden Schuljahre wieder in Mittelbiberach. Es folgten Jahre als Dienst- und Kindermädchen, zunächst bei Verwandten, später in einer Lehrerfamilie in Rorschach in der Schweiz.

An einer schweren Gesichtsrose erkrankt, lernte sie dort während eines Krankenhausaufenthaltes die Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz kennen. 1904 trat sie ins Kloster der Kreuzschwestern in Hegne ein. Bis zu ihrem Tod am 13. Mai 1913 nach einer Tuberkulose-Erkrankung arbeitete sie als zweite Küchenschwester in Bühl/Baden und Baden-Baden. Am 1. November 1987 wurde sie durch Papst Johannes Paul II. selig gesprochen.