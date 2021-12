Auch in Allensbach und seinen Ortsteilen leben Menschen, die die Lebenshaltungskosten kaum aufbringen können. Oder sie müssen Krisen überwinden, die zum Beispiel durch Krankheit oder Arbeitslosigkeit verursacht sind. Hier hilft der Sozial-Caritative Förderverein Allensbach (SCFA) rasch, wobei schon kleine Geldbeträge die ärgste Not lindern können.

Der Initiative Der Sozial-Caritative Förderverein wurde 1997 als eigenständiger Verein in der katholischen Pfarrgemeinde Allensbach gegründet. Laut seiner Satzung soll er Unterstützung für bedürftige Menschen in der Gesamtgemeinde leisten – mit Geld, Sachspenden oder Beratung. Der Verein hat aktuell rund 140 Mitglieder. Die Mitwirkenden Der Vorstand besteht aus Winfried Schaden (Vorsitzender und Kassier), Marijke Sondern (stellvertretende Vorsitzende und Ansprechpartnerin), Günther Vasel (Schriftführer), Bernhard Egenhofer (Vertreter des Pfarrgemeinderats) und kraft Amtes Pfarrer Marcus Gut. Ein regelmäßiger Helfer ist Henk Sondern. Die Nummer des Kontakttelefons ist: (07533) 1483.

Wie der Vorsitzende Winfried Schaden und die Ansprechpartnerin Marijke Sondern erklären, seien es meist alleinstehende oder alleinerziehende Menschen zwischen 35 bis 70 Jahren. Oft sollten sie staatliche Unterstützung erhalten, aber aus irgendwelchen Gründen stoppe oder verzögere sich die Auszahlung, berichtet Schaden. „Dann geht es in diesem Moment drunter und drüber, weil die Leute kein Geld mehr haben.“

So sei das zum Beispiel in diesem Jahr bei einem alleinstehenden Mann mittleren Alters gewesen, der Hartz IV bekomme. Weil er zeitweise seine Miete nicht mehr zahlen konnte, habe der Vermieter mit Kündigung gedroht, sagen die SCFA-Vertreter. Der Verein habe dies mit 450 Euro abwenden können, so Schaden.

Der Spendenzweck Der SCFA hilft jährlich circa 40 bis 50 Menschen in Not, meist mit kleineren Geldbeträgen oder mit Einkaufsgutscheinen. In diesem Jahr wurden bisher in rund 40 Fällen circa 6100 Euro verteilt. Bei seiner Weihnachtsaktion kann der Verein rund 5000 Euro verteilen. Die Kontoverbindung IBAN:DE02 6905 1410 0007 1431 00

Verwendungszweck: SÜDKURIER

In einem anderen Fall sei eine alleinstehende ältere Frau am 20. des Monats gekommen und habe schlicht gesagt: „Ich hab‘ kein Geld mehr.“ Der Verein habe 50 Euro gegeben, also nicht viel, aber: „Die Leute wollen nur überleben – bis zum Ende des Monats, bis die nächste Hilfe kommt“, sagt Schaden. Im Sommer habe man mit 150 Euro die Ferienbetreuung für ein Flüchtlingskind ermöglicht, damit dessen Mutter arbeiten konnte.

Warum ich die Initiative unterstütze

Georg Störkle ist seit 1990 ehrenamtlicher Stiftungsrat in der katholischen Pfarrgemeinde Allensbach, die mittlerweile eine Seelsorgeeinheit mit Wollmatingen bildet; er war von 1990 bis 2020 im Pfarrgemeinderat, war 1997 Mitgründer der SCFA und ist seither Mitglied. | Bild: Zoch, Thomas

Er spende jährlich Geld, so Georg Störkle. „Es gibt in Allensbach die Notwendigkeit, man glaubt nicht, wie viele Arme es gibt. Der Verein hat gute Arbeit geleistet, weil er auch gute Leute hat, die gut vernetzt sind wie Marijke Sondern. Da lohnt es sich wirklich, da ist das Geld gut angelegt. Es gibt ja so viele Spendenzwecke. Aber man muss auch im eigenen Ort schauen. Das Geld geht eins zu eins an die Bedürftigen. Wir haben zwar ein soziales Netz, aber der Verein hilft gerade in der ersten Not, wenn die Leute nicht wissen, woher sie Hilfe bekommen. Im Ort, wo man sich kennt, ist es etwas anderes als bei einer Behörde in Konstanz, wo die Mitarbeiter 1000 Fälle haben. Da kann man keine Zwischenlösung machen. Der SCFA hilft schnell.“