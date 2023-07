Im Einsatz bis 4 Uhr morgens

Haupteinsatzort der Feuerwehr Allensbach war in der Sturmnacht der Campingplatz, wo es vier Verletzte gegeben hatte und ein Wohnmobil von einer umstürzenden Eiche zerdrückt worden war. Parallel kam es zu weiteren Einsätzen. So musste die Abteilung Langenrain-Freudental mehrere Bäume von Straßen beseitigen. Die Abteilung Allensbach wurde zusätzlich an zwölf weiteren Einsatzstellen tätig.In der Hochstraße mussten zwei Birken abgetragen werden, da diese auf ein Wohnhaus zu stürzen drohten. Hier waren die Retter mehrere Stunden unter anderem mit der Drehleiter im Einsatz. Gegen 3.30 Uhr waren alle Einsatzstellen laut Bericht auf der Internetseite der Feuerwehr abgearbeitet, und die Kräfte konnten wieder einrücken. Im Anschluss wurden bis 4 Uhr die Geräte gereinigt und die Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht.