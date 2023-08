Eigentlich hat man nicht unbedingt den Eindruck, dass Allensbach eine alte Stadt ist. Sie präsentiert sich eher jung. An der Promenade auf dem Spielplatz tummeln sich immer viele Kinder mit ihren Eltern. Und trotzdem: Der Altersdurchschnitt der Allensbacher liegt laut Angaben des Statistischen Landesamtes bei 46,3 Jahren.

Das Durchschnittsalter der 7418 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2022) unterscheidet sich aber im Geschlecht. Während die Männer 47,9 Jahre alt sind, sind die Frauen etwas jünger. Sie müssen, rein statistisch gesehen, nur 44,5 Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte auspusten.

Aber es gibt Ausnahmen. Die älteste Einwohnerin in Allensbach zählt 102 Lenze. Die Männer können da nicht mithalten. Der älteste Allensbacher ist 98 Jahre alt. Bei der Entwicklung des Durchschnittsalters der Bevölkerung ist ein deutlicher Trend zu erkennen. Die Allensbacher werden älter.

Noch vor zehn Jahren, also 2012, lag das Durchschnittsalter bei 45,2 Jahren (Männer: 46,7; Frauen 43,6). 2002 war Allensbach noch jünger – nämlich 41,6 Jahre alt (Männer: 43,1; Frauen: 39,7). 1995 – so weit reichen die Daten des Statistischen Landesamtes zurück – könnte man sagen: Die Allensbacher waren noch blutjung.

Doch noch viele Junge

Aber welcher Jahrgang ist denn eigentlich jetzt am häufigsten in der Gemeinde vertreten? Das sind Menschen, die im Jahr 1957 zur Welt kamen – diese Bürger aus Allensbach sind jetzt 66 Jahre alt. 128 Menschen (58 Männer und 70 Frauen) haben oder werden noch in diesem Jahr ihren Schnapszahl-Geburtstag feiern.

Und was ist mit den ganz Kleinen? 2022 hat Allensbach 71 neue Einwohner gewonnen. So viele Babys sind im vergangenen Jahr geboren worden. In Allensbach gibt es 315 Kinder bis drei Jahre, minderjährig sind 1238 Einwohner von Allensbach. Die Gemeinde ist damit immer noch ziemlich jung. Immerhin sind damit fast 17 Prozent der Bürger noch nicht volljährig.