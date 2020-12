Es gibt viele Gründe, warum Allensbach ein lebenswerter Ort ist. Da ist zum einen natürlich der Gnadensee, der historische Ortskern und die schöne Landschaft. Es gibt eine gute Nahversorgung und Infrastruktur mit Bäcker, Metzger und Supermärkten, Handwerkern aus diversen Branchen, dem direkten Bahnanschluss, einem Taxiunternehmen und dem verbesserten Busangebot mit Ein-Euro-Ticket. Und natürlich sind es die Menschen, die hier leben und das Dorf prägen. Nicht zu vergessen das außergewöhnliche Kulturprogramm, das in diesem Jahr bekanntlich wegen Corona leider weit gehend ausfallen musste. Doch Kulturbüroleiterin Sabine Schürnbrand hat fleißig daran gearbeitet und neue Termine vereinbart für diverse Veranstaltungen. Ab Ende April könnte es wieder hochklassige Kultur in Allensbach geben, sogar ein kleines Abo, sofern es die Corona-Lage zulässt. Wegen Letzterer ist zwar bekanntlich auch in Allensbach die recht vielfältige Gastronomie noch bis mindestens 10.¦Januar geschlossen, doch etliche Betriebe bieten Essen zum Mitnehmen an.

Allensbach hat’s

„Nicht nur zur Weihnachtszeit“ heißt eine Satire von Heinrich Böll, in der eine Familie das ganze Jahr über jeden Tag Weihnachten feiert. Auf Allensbach bezogen könnte man umgekehrt also sagen: Nicht nur zur Sommerzeit gilt der Werbeslogan „Allensbach hat’s“. Das Dorf und seine auf dem Bodanrück verstreuten Ortsteile Hegne, Kaltbrunn, Freudental und Langenrain haben auch im Winter ihre Reize. So sind das Farbenspiel des Untersees, die schönen Ausblicke vom Ufer und auch die Sonnenuntergänge zu jeder Jahreszeit ein Genuss. Und die sanften Hügel des Bodanrücks mit ihren Wiesen und Wäldern laden dazu ein, die Seele baumeln zu lassen, auch wenn sie nicht in satte Farben getaucht sind. Umso schöner wirkt das Ganze, wenn der Winter seinem Namen gerecht wird und Dorf und Landschaft mit Schnee überzuckert. Wie in den Vorjahren bieten die örtlichen Kunstschaffenden wieder ihr Winter-Seh-Fenster im Seegarten-Restaurant. Immerhin lässt die Landesregierung trotz aller Verbote es noch zu, sich im Freien zu bewegen, wenn auch maximal zu zweit oder mit Personen aus dem eigenen Haushalt. Wer also beim Spaziergang, einer Radtour oder auch beim Einkauf Bekannten begegnet, sollte die AHA-Regeln einhalten.

Heimat entdecken

Der Narrenpräsident, stellvertretende Bürgermeister und Ortsführer Ludwig Egenhofer erklärt dazu: „Weihnachten 2020 und der Jahreswechsel werden etwas Besonderes. Nicht nur, weil es ein ungewöhnliches Jahr für alle war und die Ruhe an den Feiertagen und zwischen den Jahren einen großen Stellenwert hat. Sondern auch, weil viele Begegnungen und sozialen Kontakte nicht stattgefunden haben und weil wir über das Jahresende nicht verreisen können.“ Doch das sei ein Grund mehr, sich der Heimat zu widmen, meint der Ur-Allensbacher, so wie dies im Frühjahr und Sommer viele getan haben. „Den Drang, nach draußen in die Natur zu gehen, habe ich als sehr wohltuend empfunden.“

Interessante Aussichtspunkte

Man könne zum Beispiel einen Spaziergang machen zum Baderle bei der Schmieder-Klinik und von dort weiterlaufen bis zum Simmelried, schlägt Ludwig Egenhofer vor. Beim Umrunden des Rieds könne man die Ruhe genießen oder auch in die Natur lauschen. „Es raschelt immer etwas“, meint er. Oder man könne vom Baderle aus zum Aussichtspunkt Röhrenberg spazieren, sich dort auf ein Bänkchen setzen und den Blick über die wunderschöne Landschaft schweifen lassen: zur Insel Reichenau im Vordergrund, dahinter zum Schweizer Seerücken mit dem Napoleonturm und Museum und noch weiter zu den sieben Churfirsten. „Egal, ob es trübe ist oder die Sonne scheint: Dieser Blick hat etwas für sich“, meint Ludwig Egenhofer und fügt neckisch an: „Ich vespere dabei auch gern ein Bürle.“ Und bei diesem Rundblick könne man auch die Gedanken schweifen lassen über das, was hinter uns liegt oder was auf uns wartet. „Wie sagte schon mein Urgroßvater: Es kann nur besser werden. Und es wird besser“, betont Ludwig Egenhofer.

Im Dornröschenschlaf?

Ein Ur-Allensbacher ist auch Martin Motz, der Mitbegründer und Vorsitzende der Eisenbahnfreunde Allensbach. Deren große Modellbahnausstellung musste im November zwar ebenfalls wegen Corona ausfallen. Doch in elf Monaten soll diese beeindruckende Schau dann wieder Klein und Groß erfreuen. Über die kalte Jahreszeit in Allensbach sagt Martin Motz: „Fast könnte man meinen, dass der Gnadenseeort in einen tiefen Dornröschenschlaf fallen würde und erst zum Frühling wieder aufwache. Dass dies nicht so ist, wissen wir Bewohner.“ Denn in dieser ruhigeren Zeit könne jeder selbst das als Entschleunigungsphase nutzen. Auf langen Spaziergängen über den Bodanrück könne man die Seele baumeln lassen. „Und die Natur zeigt zudem schöne Einblicke in die Tierwelt. Für Fotografen erschließen sich nun Motive, welche im Sommer gar nicht möglich wären“, so seine Erfahrung.

Frische Brise

Und der See habe ebenso auch im Winter seine Vorzüge. „Auf dem Weg ins Zentrum lohnt es sich, die Strecken am Ufer entlang zu nehmen. Die frische Brise und das Farbenspiel auf der Seeoberfläche belohnen einem sicherlich. Lässt sich unser Hausberg, der Säntis, noch dazu erblicken – und dies vielleicht mit weißem Überzug -, so ist der Genuss für die Augen perfekt“, meint Martin Motz. Und in der Weihnachtszeit lohne auch in der Dunkelheit ein Gang durch die Straßen (natürlich nur bis 20 Uhr, außer an Weihnachten selbst). Denn unzählige beleuchtete Tannenbäume und Fensterschmuck können dabei das Gemüt erfreuen. „Man erkennt sofort: Hier wohnen Menschen mit einem Herz für ihren netten Ort.“

Und mit Blick voraus meint Martin Motz, Auch wenn an der Fasnet vielleicht nicht mal im Freien Veranstaltungen erlaubt sein werden: „Das Fasnethäs auf der Straße fällt ganz sicher nicht dem Coronavirus zum Opfer.“