Die Bevölkerungszahl in Allensbach ist dank einiger Neubaugebiete auf fast 7200 gewachsen, doch die medizinische Versorgung schrumpft. Ende vergangenen Jahres hatte bereits eine Arztpraxis mangels Nachfolger dichtgemacht. Und nun schließt die Nikolaus-Apotheke im Ortszentrum an der Konstanzer Straße 3.

Inhaberin will sich nicht äußern

Am 30. September ist sie letztmals geöffnet. Inhaberin Gisela Winkler wollte sich zu den Gründen nicht äußern. „Kein Kommentar“, sagte sie.

Angaben aus ihrem Umfeld zufolge geht sie in den Ruhestand und hat keinen Nachfolger gefunden. Außerdem sind die Räumlichkeiten eigentlich zu klein für eine moderne Apotheke. Und es ist schwierig, Fachpersonal zu bekommen. Somit gibt es in Allensbach nur noch die Sonnen-Apotheke an der westlichen Ortsdurchfahrt, der Radolfzeller Straße 36.

Das alte Fachwerkhaus, in dem sich die Nikolaus-Apotheke befindet, gehört seit gut sechs Jahren der Gemeinde. Der frühere Bürgermeister Helmut Kennerknecht hatte es gegen Ende seiner Amtszeit im Frühjahr 2015 im Auftrag des Gemeinderats gekauft.

Sein Nachfolger Stefan Friedrich sagte auf Nachfrage: „Was die medizinische Versorgung angeht, kann es für eine Kommune nie genug geben. Aber zum Glück haben wir noch eine andere Apotheke. Wir fallen nicht auf Null.“

Allensbachs Bürgermeister Stefan Friedrich hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. | Bild: Scherrer, Aurelia

Man könne niemanden zwingen, ein Geschäft aufrecht zu erhalten. Der Bürgermeister hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich doch ein Nachfolger finden lässt. „Wir werden die Apotheke neu zur Verpachtung ausschreiben. Das hat erste Priorität.“ Zumal das Haus in zentraler Lage stehe und gut an Bus und Bahn angeschlossen sei.

Die Geschichte der Nikolaus-Apotheke Die Nikolaus-Apotheke wurde im Mai 1990 von Helene Hermes gegründet, die laut Witwer Gerhard Hermes 2007 verstorben ist. Der damalige Hauseigentümer habe die heruntergekommenen Räume entsprechend renoviert und umgebaut. Gisela Winkler sei später als Mitarbeiterin angestellt worden und habe die Apotheke 2005 übernommen – zunächst als Pächterin, ab 2012 als Eigentümerin des Geschäfts. Das Haus in der Konstanzer Straße 3 wurde laut Ortsbauamt im späten 17./frühen 18. Jahrhundert erbaut. Es gab seither unterschiedliche Nutzungen. Vor der Apotheke befanden sich im Erdgeschoss bereits andere Geschäfte. Die Geschichte und Zukunft der Sonnen-Apotheke Die Sonnen-Apotheke gibt es bereits seit Ende der 1960er-Jahre, erklärt Inhaberin Verena Riedmüller. „Wir strengen uns an, die Versorgung der Bevölkerung aufrecht zu erhalten.“ Sie habe personell aufgestockt, eine Apothekerin der Nikolaus-Apotheke übernommen. Ein dritter Kassenarbeitsplatz werde eingebaut. Und sie habe einen Botendienst eingeführt, im vergangenen Jahr 20.000 Euro investiert. Aber die Räumlichkeiten seien begrenzt. „Im Alltag schaffen wir das“, betont Riedmüller. Doch es bleibe abzuwarten, wie es läuft, wenn es zum Beispiel wieder mal eine größere Grippewelle gibt. Sie glaubt nicht, dass es jemals wieder eine zweite Apotheke in Allensbach geben wird. „Das Personal ist der große Knackpunkt. Und die Bürokratie nimmt auch nicht gerade ab.“

Wenig Hoffnung auf Nachfolge

Wenn es Interessenten gebe, dürften diese sich gern bei der Verwaltung melden. Er rechne allerdings nicht mit einer Vielzahl an Bewerbungen, sagte Friedrich. Der Gemeinde sei schon länger bekannt, dass Gisela Winkler aufhöre. Man habe das auf ihren Wunsch nicht früher veröffentlicht. In Fachkreisen sei das aber sicher schon länger bekannt.

Ein neuer Betreiber könnte die Räume eins zu eins so als Apotheke übernehmen, sagte Friedrich. „Die Bausubstanz ist völlig in Ordnung.“

Plan B ist in Arbeit

Wenn es keinen neuen Apotheker geben sollte, dann müsse sich der Gemeinderat damit befassen, was aus dem Haus werden soll, so Friedrich weiter. Die Verwaltung arbeite schon einige Zeit an einem Plan B. Da gehe es unter anderem um Abklärungen mit dem Denkmalamt. Und ein Architekt müsse sich das Haus zusammen mit dem Ortsbauamt anschauen.

Das wolle man im Oktober/November angehen; im nächsten Jahr soll es dann eine Lösung geben. Denn im Gegensatz zum Erdgeschoss seien die beiden Wohnungen in den Etagen darüber nicht in renoviertem Zustand. Es sei auch nur eine Wohnung vermietet, die andere werde als Lager genutzt.

Viele Kunden würden es bedauern, wenn es keinen neuen Betreiber geben würde. Stammkunde Adolf Langer sagte, es habe ihn „fast vom Hocker gehauen“, als er von der Schließung erfahren habe. „Meine Frau und ich finden es sehr schade. Wir waren äußerst zufrieden.“ Inhaberin und Personal seien immer sehr freundlich gewesen und die Beratung gut.

Adolf Langer war Stammkunde und bedauert die Schließung. | Bild: Zoch, Thomas

Lage noch besser als anderswo

Ähnlich äußerte sich die Stammkundin Christine Blum. „Es ist traurig für die, die im Zentrum wohnen.“ Besonders für ältere Bürger sei das ungünstig. Aber: „Es ist zum Glück ja noch eine Apotheke da. Da sind wir froh. In vielen Orten gibt es keine mehr.“ Auch wenn die Sonnen-Apotheke ein gutes Stück weiter weg sei. „Das werden wir auch schaffen.“

Besonders betroffen ist Wighard Strehlow, der Heilpraktiker und Leiter des Zentrums für Hildegard-Medizin. „Ich finde das sehr traurig.“

Gisela Winkler habe – wie auch schon die frühere Inhaberin – die Zutaten im Programm gehabt, die er für seine Rezepturen brauche, um dann die Medikamente für seine Patienten herzustellen. „Jetzt muss ich mir eine andere Apotheke suchen.“ Da werde er als nächstes bei der Sonnen-Apotheke anfragen. Wobei Strehlow meinte: „Mir ist es schleierhaft, dass man keinen Nachfolger findet. Eine Apotheke ist doch eine Goldgrube.“

Allensbachs CDU-Chef Ludwig Egenhofer sagte ebenfalls, er finde es schade, dass diese zentral gelegene Apotheke schließe – zudem in unmittelbarer Nachbarschaft zur Seniorenwohnanlage. So etwas gehöre für ihn zur Grundversorgung der Bürger, so Egenhofer. „Ich denke, wir brauchen zwei Apotheken. Das kann Allensbach vertragen.“

SPD-Gemeinderat: Eine Apotheke reicht

Das sieht SPD-Gemeinderat und Pflegedienstleiter Tobias Volz anders. „Natürlich war die Nikolaus-Apotheke eine feste Institution.“ Doch für eine Gemeinde in der Größenordnung von Allensbach sei eine Apotheke ausreichend, auch wenn das viele anders empfinden würden. Dazu gebe es klare Aussagen des Apothekerverbands.

Tobias Volz meint, dass eine Apotheke reicht. | Bild: SK

Er sei nicht überrascht von der Schließung, sagte Volz: „Eine moderne Apotheke sieht anders aus.“ Zudem gebe es ein ernstes Fachkräfteproblem in diesem Sektor. „Was wir wirklich brauchen, ist eine größere Apotheke“, so Volz.