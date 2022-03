von Thomas Zoch thomas.zoch@suedkurier.de

Ein Spielplatz soll Kindern und Eltern Freude bereiten. Der von der Allensbacher Verwaltung geplante neue Spielplatz an der Lände sorgte im Gemeinderat aber nun erst mal für reichlich Ärger. Denn die vom Landschaftsarchitekten Stefan Fromm vorgestellte Planung sieht einen Wasserspielplatz mit Spielschiff, Sand- und Kiesbereich, Aufenthaltsflächen und Kleinkindbereich vor, der vom Rathaus bis zum Restaurant Casa Mia reichen soll. Das ist vielen zu groß.

Und nach der aktuellen Kostenberechnung soll die Anlage inklusive einiger Erdmodellierungen rund 800.000 Euro brutto kosten. Das ist vielen zu teuer, zumal noch mit Kostensteigerungen zu rechnen sei, wie manche aus Erfahrung vermuten. Wobei Bürgermeister Stefan Friedrich anmerkte, die Gemeinde erhalte 60 Prozent Förderung aus dem Landessanierungsprogramm.

Und einige haben die Befürchtung, dass ein zu attraktiver Spielplatz viele Besucher von auswärts anlocken könnte und es dann zu Problemen etwa beim Parken oder mit den öffentlichen Toiletten kommen könnte.

Nur auf das Vertagen kann sich der Rat einigen

Einige Anwohner hatten schon zu Beginn der Sitzung in der Bürgerfragestunde entsprechend kritisch nachgefragt. Und im Gemeinderat gab es dann eine üppige und kontroverse Diskussion. Eine Mehrheit sprach sich zwar weiter für einen neuen Spielplatz aus, aber dieser sollte kleiner und weniger teuer sein.

Der Bürgermeister versuchte vergeblich, gegen die Bedenken zu argumentieren und meinte schließlich: „Wir haben keine Abstimmungsgrundlage.“ Auf Antrag von Tobias Volz (SPD) wurde das Thema schließlich einstimmig vertagt. Der Bürgermeister will nun Gespräche führen mit betroffenen Bürgern und dann wieder den Gemeinderat informieren.

Vorerst zurückgestellt wurde daher der Antrag von Doris Hellmuth (Bunte Liste), einen Bürgerentscheid über die geplante Umgestaltung der gesamten Lände zu machen, also des Bereichs zwischen Schiffsanlegestelle und Casa Mia. Dabei geht es zwar nicht aktuell, aber in den nächsten Jahren auch um das Ufer und die Frage, ob Bootsliegeplätze entfallen und wie viel Renaturierung vorgesehen ist. „Die Diskussion geht durchs ganze Dorf“, sagte Hellmuth. Und da gebe es sehr konträre Meinungen und Nutzerinteressen: von „alles ist gut so“ bis zu „endlich werde mal was Richtiges gemacht“.

Neben dem Spielplatz geht es in der aktuellen Planung noch um die Bootsregale an beiden Enden des Areals. Diese sollen laut Fromm mit verschiebbaren Holzelementen vorn und einer Hecke dahinter schöner werden – für rund 200.000 Euro brutto.

Franz Scheppe (CDU) sagte: „Mir gefällt im Großen und Ganzen die Lände so wie sie ist. In diesem Maße ist es mir definitiv zu viel.“ Karin Heiligmann erklärte für die Freien Wähler: „Wir sehen weiter die Notwendigkeit eines attraktiven Spielplatzes, aber nicht um jeden Preis. Eine Million ist schon eine Hausnummer, die uns Bauchschmerzen macht.“ Sie forderte zudem einen integrativen Spielplatz und eine Kostendeckelung.

Dem schlossen sich weitere Ratsmitglieder an. Jeanette Klingbeil (BL) meinte zwar: „Es ist ein schöner Plan.“ Aber: „Über die Größe müssen wir nachdenken.“ Sie fragte zudem, ob ein Wasserspielplatz im Hinterland nicht sinnvoller wäre als am See. Und äußerte die Bedenken, der Platz könnte ein Besuchermagnet werden.

Patrick Konopka (FDP) dagegen plädierte für einen attraktiven Spielplatz, das sollte es für Kinder geben. Hans-Christoph Köhne (CDU) forderte eine deutliche Verkleinerung, weil es schließlich auch noch andere Menschen gebe, die am Seeufer ihre Freizeit verbringen. Ludwig Egenhofer (CDU) meinte: „Dass wir was machen müssen, steht außer Frage.“ Ob es in dieser Dimension und zu diesen Kosten sein müsse, sei eine andere Frage. Und die Bedenken der Bürger müssten ernst genommen werden.

Stefanie Rothmund (CDU) meinte: „Ich finde das total übertrieben für Allensbach.“ Über das große Spielschiff sei sie erschrocken. Als Mutter fände sie einen normalen Spielplatz praktischer.

Tobias Volz (SPD) meinte dagegen: „Wir müssen schon bei der Realität bleiben.“ Zur Umgestaltung der Lände habe es eine Bürgerbeteiligung gegeben, und der Spielplatz sei der Wunsch vieler Bürger. Das Verfahren laufe schon einige Jahre, und die Pläne seien ja nicht neu. Das alles betonte auch Bürgermeister Friedrich. Zu den Kosten verwies er auf den hohen Zuschuss. Über eine Kostendeckelung könne man reden.

Allensbacher seien ja auch mal woanders, entgegnet Friedrich auf Kritik

Die Folgekosten seien natürlich höher bei einem größeren Spielplatz, so Friedrich. Aber die bestehende Anlage sei hoch frequentiert und für diesen Bedarf der bisherige Spielplatz kein besonderer. Ein Wasserspielplatz sei von Eltern gewünscht und hier sinnvoll, weil man an der Lände keine Kinder im See spielen lassen könne. Zum Thema Besucher von auswärts meinte er: „Das darf jedes Kind benutzen.“ Allensbacher seien schließlich auch mal woanders. Parkplätze und Toiletten würden sicher reichen, meinte er.

Allensbachs Bürgermeister Stefan Friedrich will nun Gespräche führen mit Bürgern, die von der Umgestaltung der Lände betroffen sein könnten. Mit Anwohnern, Vertretern der Seglervereinigung und des Angelsportvereins, aber auch ausdrücklich mit Leuten wie jungen Familien, die nicht am See wohnen und hier ihre Freizeit verbringen wollen. „Ich will ernsthaft hören, wo die Probleme sind“, sagte er. Und er wolle informieren, weil es hier offensichtlich Defizite gebe. Die ursprüngliche Planung der Verwaltung sah vor, jetzt den Bauantrag für den Spielplatz beim Landratsamt einzureichen, im Juni die Arbeiten auszuschreiben, im Herbst mit dem Bauen zu beginnen und im Frühsommer 2023 fertig zu sein. Dies dürfte sich nun alles verzögern. (toz)

Und zum Thema Ufer-Renaturierung meinte er, darum gehe es nicht, sondern um das Entfernen von Betonwaben und –platten. Bootsplätze sollen erhalten und höchstens teils verlegt werden. Zum Thema Radweg an der Lände, der mal im Gespräch war, betonte er einmal mehr, dass dieser nicht mehr geplant werde. Es gäbe lediglich die technische Möglichkeit, einen Radweg zu integrieren, falls dieser später einmal doch gewünscht werde.