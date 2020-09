Autofahrer aufgepasst: Wegen eines Unfalls war die Bundesstraße 33 in Richtung Konstanz an diesem Montagmorgen gesperrt. Gegen 12.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

Wie die Polizei in einer ersten Mitteilung erklärte, sei gegen 9 Uhr ein Lastwagen auf einen Kastenwagen aufgefahren. Fälschlicherweise gab die Polizei zuerst an, dass sich der Verkehr in Richtung Hegau staute. Diese Angabe revidierte Polizeisprecherin Sandra Kratzer gegen 12 Uhr – der Unfall sei in Richtung Konstanz passiert.

Beide am Unfall beteiligten Fahrer seien verletzt worden. Der Unfall hat sich zwischen Allensbach-Mitte und Allensbach-West/Markelfingen ereignet. Die Unfallaufnahme lief bis ungefähr 12 Uhr. Weitere Nachrichten folgen.