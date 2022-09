Die Gemeinde am Gnadensee warnt auf ihrer Homepage die Einwohner ausdrücklich vor dem Genuss des nicht abgekochten Trinkwassers. Am Donnerstagabend, 8. September, wurde die folgende Mitteilung veröffentlicht: „Im Auftrag des Gesundheitsamtes Konstanz gibt die Gemeinde Allensbach bekannt, dass zur Zeit der in der Trinkwasserverordnung festgelegte mikrobiologische Grenzwert in Allensbach überschritten wird.“

Coliforme Bakterien Coliforme Bakterien, zu denen Escherichia coli (E.Coli) gehören, sind in der Umwelt (Wasser, Boden, andere Lebensmittel) weit verbreitet und sind Teil der natürlichen Darmflora bei Mensch und Tier. Dank modernster Messverfahren können heute schon geringste Vorkommen festgestellt werden, zum Beispiel Verunreinigungen durch Insekten.

Das Abkochgebot gelte nicht für die Ortsteile Kaltbrunn, Langenrain, Freudental und Hegne. Weiter heißt es: „Um Gefahren für Ihre Gesundheit auszuschließen ist es notwendig, das Trinkwasser vor einer Verwendung zum Trinken, Kochen oder zur Zubereitung von Speisen bzw. Getränken vorsorglich einmalig sprudelnd aufkochen zu lassen und dann über mindestens 10 Minuten abzukühlen.“

Das Gesundheitsamt hat die folgenden Anweisungen herausgegeben:

Trinken Sie Leitungswasser nur abgekocht.

Lassen Sie das Wasser einmalig sprudelnd Aufkochen und dann langsam über mindestens 10 Minuten abkühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers ist aus praktischen Gründen zu empfehlen.

Nehmen Sie für die Zubereitung von Nahrung, Reinigung von Geschirr, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden ausschließlich abgekochtes Leitungswasser.

Sie können das Leitungswasser für die Toilettenspülung und andere Zwecke ohne Einschränkungen nutzen.

Chlorgeruch in den kommenden Tagen

Zur Wiederherstellung der Trinkwasserversorgung in Allensbach würden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt bereits umfangreiche Maßnahmen durchgeführt. Unter anderem wird das Trinkwasser vorübergehend zur Abtötung der Keime gechlort.

Die Stadtwerke Radolfzell, als Betriebsführer würden das Netz mit dem gechlorten Wasser gründlich spülen, um die Desinfektionsmaßnahme im Ortsnetz zu beschleunigen. Es könne dadurch in den nächsten Tagen zu Chlorgeruch beim Trinkwasser kommen.

Was bedeutet das für Aquarien? Die Gemeinde weist darauf hin, dass zum Betrieb von Aquarien das Wasser während der Chlorungsphase ungeeignet ist, da das Chlor naturgemäß auch die vorhandene Bakterienflora im Aquarien-Wasser beeinflusst.

Wie wird nun weiter verfahren?

Es wurden bereits weitere Kontrollproben entnommen, welche nun ausgewertet werden, heißt es in der Mitteilung. Sobald die Trinkwasserversorgung wieder unbedenklich hergestellt ist, werde die Gemeinde Allensbach seine Bürgerinnen und Bürger umgehend informieren. Bitte geben Sie die Information auch an Ihre Mitbewohner und Nachbarn weiter.