Was lange währt, wird endlich gut – zumindest für die Befürworter eines Parkverbots an der Nordseite der Radolfzeller Straße. Wie in dem alten Sprichwort hat sich auch in der Gemeinde Allensbach die Ausdauer gelohnt, mit der diese Regelung für den westlichen Teil der Ortsdurchfahrt gefordert wurde. Nach der Genehmigung durch das Landratsamt gilt sie jetzt: ab der Holzgasse bis zum Ortsausgang in Richtung Radolfzell.

Ab der Bushaltestelle Unterhaus ist wegen der unübersichtlichen Situation zudem ein Halteverbot angeordnet, wie die Gemeindeverwaltung mitteilte. Wie die Anlieger damit zurechtkommen, wird sich zeigen.

Gemeinde nahm doppelt Anlauf

Der Gemeinderat hatte das Parkverbot im vergangenen Jahr beschlossen, doch Straßenverkehrsbehörde und Polizei sahen zunächst keine so große Behinderung des Verkehrs, dass sie der Einführung zustimmen wollten. Nun aber doch: Die Gemeinde hatte noch einmal unter anderem auf Probleme für Feuerwehr und öffentlichen Busverkehr hingewiesen, diese gaben entsprechende Stellungnahmen ab.

Allensbachs Bürgermeister Stefan Friedrich.

Die Schilder wurden zunächst provisorisch aufgestellt, sagte Allensbachs Bürgermeister Stefan Friedrich (CDU), um in der Praxis zu sehen, ob sie auch an den richtigen Stellen stehen oder noch etwas verschoben werden sollten. An der Südseite der Radolfzeller Straße gibt es schon seit einigen Jahren ein Parkverbot, weil dort ein Schutzstreifen für Radfahrer aufgebracht worden ist.

Laut StVO gilt auf dem Fahrradstreifen seit Anfang des Jahres sogar ein Halteverbot. Das verbietet Autofahrern nun also auch einen kurzen Stopp, um nur mal schnell in ein Geschäft zu springen.

Bei Test kaum Probleme

Für ein Parkverbot an der Nordseite hatte es im Gemeinderat und auch bei Bürgern zunehmend Fürsprecher gegeben – unter anderem wegen der Gefahren für Radfahrer auf der vielbefahrenen, aber teils unübersichtlichen Route. Einige Wochen lang war das Parkverbot wegen des Schienenersatzverkehrs mit Bussen während der Bauarbeiten an den Bahnübergangen zwischen Allensbach und Markelfingen schon getestet worden. Laut Gemeinde hatte es sich bewährt, zudem gab es damals nur etwa drei Prozent Geschwindigkeitsübertretungen in diesem Bereich.

Für den Gemeinderat war der Probelauf einer der Gründe, einstimmig für das Parkverbot auch auf der Nordseite zu votieren.