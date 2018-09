Die Bilanz? Besser als befürchtet

Der Allensbacher Narrenverein Alet veranstaltete zum 13. Mal den Abendflohmarkt zwischen Bahnhof und Seegarten. Präsident Ludwig Egenhofer zog ein positives Fazit. Aufgrund des trüben Wetters seien es zwar nur 55 Stände gewesen, fast doppelt so viele seien angemeldet gewesen, doch wegen der Wetterprognose hätten etliche verzichtet. Auch Besucher seien es weniger gewesen als in den Vorjahren. Man habe im Verein weniger Nachfrage befürchtet und deshalb für den Essensstand vorsichtig kalkuliert, habe dann aber noch zusätzlich Pommes, Würste und Brot holen müssen. „Es hat sich rentiert für den Verein“, so Egenhofer. Und auch bei etlichen Standbetreibern war zu hören, dass sie mit dem Geschäft zufrieden waren.