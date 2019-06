von sk

Ein Schaden in Höhe von mehr als 9000 Euro ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall bei Langenrain entstanden. Ein aus Richtung Freudental kommender 74-jähriger VW-Fahrer wollte von der Kreisstraße nach links in Richtung Langenrain einbiegen und missachtete die Vorfahrt eines 63-jährigen Volvo-Fahrers.

Laut Pressebericht der Polizei ist der Volvo bei der Kollision stark beschädigt worden, sodass er abgeschleppt werden musste.