Wer durch Kaltbrunn fährt, kann sie fast nicht verfehlen, die prominentesten Bewohner des Allensbacher Ortsteils: die Störche. Schon auf der Durchgangstraße weisen zwei Schilder auf die großen weißen Vögel hin, die wie seit vielen Jahren hier wieder einmal das Gesprächsthema Nummer eins sind.

Bild: Feiertag, Ingo

Seit etwas mehr als 15 Jahren gibt es Störche in dem Dorf mit seinen 676 Einwohnern. Am 17. Juni 2004 hat der Storchenbeauftragte Wolfgang Schäfle gemeinsam mit der EnBW die ersten drei Jungtiere dort beringt. Der Stromanbieter war mit von der Partie, weil das erste Nest im Ort damals auf einem großen Strommast war. In der Zwischenzeit kam ein neues Paar nach Kaltbrunn, doch das Nest blieb dort. Bis vor drei Jahren die Hochspannungsleitungen verbannt und unterirdisch verlegt wurden.

Das erste Kaltbrunner Nest auf dem inzwischen abgebauten Mast. | Bild: Zoch, Thomas

Während die Störche dem kalten deutschen Winter entflohen und es sich im Süden gutgehen ließen, wurde in Kaltbrunn ein alternativer Standort gesucht und schließlich beim Müllerhof gefunden.

Im folgenden Frühjahr ignorierten die Vögel jedoch das gut gemeinte Angebot mit dem modernen Mast am Dorfrand und bezogen einen alten in der Wiesenstraße, nur ein paar hundert Meter von ihrem einstigen Zuhause entfernt. „Wahrscheinlich war der Müllerhof zu weit weg von ihrer gewohnten Umgebung“, sagt Wolfgang Schäfle.

Bild: Feiertag, Ingo

Als klar wurde, dass auch der zweite Mast nicht mehr lange stehen würde, erklärte sich eine Nachbarin bereit, eine stattliche Nisthilfe in ihrem Garten aufzustellen. Der dritte Standort wurde prompt von den Störchen angenommen, von denen übrigens einer aus Deutschland kommt und der andere ein Schweizer ist.

In diesem Frühjahr bekam das Paar vier Junge, doch nur eines hat überlebt. „Die anderen haben aufgrund des schlechten Wetters im Mai ihr Leben gelassen“, erklärt Schäfle. Das sei nicht ungewöhnlich, fährt der 81-Jährige fort. „Tote und Totalausfälle gibt es leider immer“, sagt er, „doch generell hatten wir in diesem Jahr keine großen Probleme im Landkreis.“

Bild: Feiertag, Ingo

Das alte Nachbarnest war zwar entfernt und der Mast so präpariert worden, „dass die Störche eigentlich nicht wieder draufkönnen“, wie Schäfle sagt. Zuletzt hatten die Kaltbrunner allerdings immer wieder beobachtet, wie die Elterntiere nebenan saßen und das neue Nest dem Nachwuchs überließen.

„Gebrütet haben sie drüben, doch jetzt sind sie ausgewichen, weil das Kleine zu groß geworden ist“, sagt Wolfgang Schäfle. Aus einiger Entfernung beobachten die beiden Eltern jetzt, wie sich das Jungtier entwickelt.

Bild: Feiertag, Ingo

Von diesem Mast aus haben die Störche übrigens auch ihr Nahrungsrevier auf den umliegenden Wiesen im Blick. Sollten sich fremde Störche nähern, versuchen sie, diese mit aller Macht zu vertreiben. Das ist immer der Fall, wenn auf den Masten laut geklappert wird.

Video: Feiertag, Ingo

In den nächsten Tagen wird der Jungvogel flügge. „Das kann Wochen dauern oder zehn Tage. Irgendwann fehlt er dann“, sagt Schäfle. „Der Zug beginnt für die Jungen zwischen Ende Juli und Ende August in großen Gruppen ohne die Eltern“, erklärt der Storchenbeauftragte.

Die Altstörche fliegen etwa einen Monat später, zwischen Ende August und Ende September, in großen Trupps in den Süden. „Alle nehmen den gleichen Weg“, sagt Wolfgang Schäfle, „über den Genfer See, das Rhonedelta, die Camargue, die Pyrenäen und die Meerenge von Gibraltar bis nach Westafrika.“ Diejenigen, die nicht auf einer Müllkippe in Spanien oder Marokko bleiben, überwintern in Ländern wie Mali, Niger, Senegal, Gambia oder Mauretanien, ehe sie sich im Frühjahr auf den Rückweg machen. Das Ziel eines Paars ist dann wieder – Kaltbrunn.