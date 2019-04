Einige Wochen lag das riesige Stahlkonstrukt am Rand der B33 und sorgte bei Autofahrern für Aufsehen. In der Nacht auf Mittwoch ist es dann passiert: Die neue Nägelriedbrücke wird mit einem Spezialkran eingesetzt.

Bild: Lukas Ondreka

Nur ein paar Schaulustige haben sich kurz vor Mitternacht eingefunden, um das Spektakel zu beobachten. Es dauert mehr als drei Stunden, bis die Hängebrücke auf ihrem Fundament aufliegt. Unser Zeitraffer zeigt die langwierige Arbeit in wenigen Sekunden.

Video: Lukas Ondreka

Bevor die Stahlbrücke eingehoben werden kann, müssen die Bauarbeiter einige Vorkehrungen treffen. Punkt 22 Uhr wird die B33 gesperrt und über Allensbach umgeleitet. Ein Gabelstapler entfernt die Fahrbahnbegrenzungen, um Platz zu schaffen für den mobilen Kran.

Bild: Lukas Ondreka

Damit die schwere Maschine sicher steht und mit ihren Stützfüßen nicht den Asphalt beschädigt, legen die Bauarbeiter große Platten aus.

Video: Lukas Ondreka

Der Spezialkran steht. Jetzt platziert der Kranführer Gewichte auf der Rückseite seiner Maschine. Sie bilden das nötige Gegengewicht, damit der Kran die 75 Tonnen schwere Stahlkonstruktion sicher heben kann.

Bild: Lukas Ondreka

Die Brücke wurde zuvor in 23 Einzelteilen geliefert und vor Ort zusammengeschweißt. Vier sogenannte Abspannungen folgen in den kommenden Tagen. Sie werden an den vier Pfeilern befestigt und geben der Hängebrücke ihre Stabilität.

"Wenn die Abspannungen dran sind, dann sieht die Brücke aus wie mehrere Segel im Wind", sagt Andreas Buchegger. Der Bauleiter der i+R-Gruppe erklärt, dass die Ingenieure mit dieser Ästhetik den Bodensee zu repräsentieren versuchen. Das Unternehmen aus Österreich ist für das Gesamtprojekt verantwortlich. Weiter geht es mit der Vorbereitung.

Video: Lukas Ondreka

Die Arbeiter montieren ein spezielles Tragsystem am Kopf des Krans: Ein schwerer Querträger und vier Stahlketten. Mit der Konstruktion kann der Spezialkran die Hängebrücke aufnehmen.

Bild: Lukas Ondreka

Nach Mitternacht geht es dann los: Nach mehreren Stunden der Vorbereitung geht alles ganz schnell: Der Kran hebt die Hängebrücke problemlos hoch, schwenkt sie um 90 Grad und platziert sie auf ihrem Fundament.

Video: Lukas Ondreka

Nichts darf schiefgehen, die teure Stahlkonstruktion nicht beschädigt werden. 2,1 Millionen Euro kostet das Bauwerk insgesamt. Arbeiter sichern die Hängebrücke mit Seilen.

Video: Lukas Ondreka

Die Brücke wird auf den Zentimeter genau auf ihrem Fundament platziert. Nach einer halben Stunde ist es geschafft. Jetzt geht es ans Abbauen. Am frühen Morgen muss die B33 wieder offen sein.

Fertig ist die Brücke noch nicht: Betonplatten, Belag und Geländer fehlen noch. Voraussichtlich Ende Juli sollen die Arbeiten an der Brücke abgeschlossen sein.