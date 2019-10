Die wollen doch nur spielen. Und Spaß haben. Wenn irgendwie möglich, auch gewinnen. Klar. Dann fragen wir doch mal nach: „Wer ist denn euer Trainer?“ „Ääähhh... Mmhhh. Also Günther Hespeler ist unser Teamchef.“ Die Antwort der Allensbacher Fußball-Legende Marius Egenhofer, in dessen Brust nach eigener Aussage ein blau-gelbes Herz schlägt, kommt recht zögerlich. So ganz überzeugt scheint er selbst nicht zu sein. „Also wir haben genügend Spieler, die richtig viel Erfahrung haben. Aber der Günther hat alles im Griff.“ Wer etwas zu sagen habe, der sage es eben.

Günther Hespeler (rechts/67) ist der älteste Spieler der Allensbacher. Der jüngste mit 34 Jahren ist Marco Wagner, der für die U35 spielt, aber mit der U40 trainiert. | Bild: Oliver Hanser

Eine verschworene Einheit

Was nach Autonomie oder gar Anarchie klingt, ist in Wirklichkeit etwas ganz anderes: Dieser Haufen fußballverrückter Allensbacher im besten Mannesalter zwischen 40 und 67 Jahren ist eine verschworene Einheit, man kennt sich, man mag sich, man vertraut sich. „Des wär jo vermesse, wenn i denke tät, i könnt dene fußballerisch no was beibringe. Des wär vergebbene Liebesmüh“, sagt Methusalem Günther Hespeler, der im Training noch so manchen Jungspund Mitte 40 ziemlich alt aussehen lässt. Bei den Spielen ist er nicht mehr dabei. „I fühl mi zwar no jung“, erzählt er während einer Dehnübung, „aber des isch nix mehr fü mi.“

Erfolgsformation: Am Samstag wollen diese Herren, hier angereichert mit den Jungsspunden der U35, den Landesmeitertitel holen. | Bild: Oliver Hanser

Wilde Kerle, wilde Herren

2003 sorgten die Wilden Kerle im Kino bundesweit für Aufsehen. Nun schicken sich die wilden Herren aus Allensbach an, zumindest im Land eine große Nummer zu werden – in Baden sind sie schon die Nummer ihrer Altersklasse. Am Samstag, um 14 Uhr steht das große Finale um die südbadische Meisterschaft an. Was den Wilden Kerlen ihr Teufelstopf war, ist für die wilden Herren der Bodanrück-Sportplatz in Allensbach. Gegner wird der SV Stadelhofen sein – das Stadelhofen bei Offenburg, nicht aus Konstanz.

Video: Hanser, Oliver

„Mischung aus Kohler und Legat„

Zusammen trainieren sie seit ein paar Jahren als eine Mischung aus Ü35 (über 35 Jahre) und Ü40, das Finale ist eine reine Angelegenheit der Generation 40 Plus. „Es geht natürlich primär um Spaß an Sport und Bewegung“, erzählt Teammanager Sammy Schirnhofer, einer dieser Allensbacher Typen, die jeder im Dorf kennt. Marius Egenhofer bezeichnet den rechten Verteidiger als eine „Mischung aus Jürgen Kohler und Thorsten Legat„. Schirnhofer gibt, ganz wie die zwei genannten ehemaligen Profis, gerne den Lautsprecher: „Wenn wir auf dem Platz stehen, vor allem in einem Finale, dann wollen wir auch den Pokal holen und ins Finale um die Süddeutsche Meisterschaft einziehen.“ Na dann.

Professionelles Aufwärmen mit netten Gesprächen: Kurz vor dem Trainingsspiel am Montagabend. | Bild: Oliver Hanser

Sieg am Samstag – dann warten die großen Bayern

Die wäre dann im nächsten Frühjahr in Nürnberg, dort würde unter anderem der FC Bayern als Gegner warten. Dazu sollte man wissen: Egenhofer und Schirnhofer sind die womöglich größten Bayern-Fans diesseits des Weißwurst-Äquators. „Gegen die Bayern – das wär‘s doch“, sagt Marius Egenhofer. „Aber jetzt zählt erstmal Stadelhofen am Samstag.“ Wenn es nichts werden sollte mit dem Titel, würde Allensbach auch nicht im See versinken. „Für uns ist der Teamgeist das Wichtigste“, sagt Marius Egenhofer. „Wir haben einen unglaublichen Zusammenhalt.“

Umziehen vor, nicht in der Kabine

Marius Egenhofer (links), Daniele Paar und Erkan Karaduman (hinten) ziehen sich im Freien um. „Wir brauchen keine Kabine“, sagt Paar. „Alles wird gut, solange du wild bist“, sagten die wilden Kerle 2003. Gilt offenbar auch für die wilden Herren. | Bild: Oliver Hanser

Ein Fußballtraining beginnt eigentlich immer in der Kabine mit dem gemeinsamen Umziehen. Nicht so bei den wilden Herren in Allensbach, hier ist alles irgendwie anders. In einer Zeitspanne von rund 45 Minuten trudeln die Spieler ein. Der eine radelt von Konstanz her, der andere lässt sich von der Frau chauffieren, wieder ein anderer kommt direkt vom Arbeitsplatz in Zürich auf den Sportplatz. Umgezogen wird sich neben dem Platz vor dem Kiosk. „Wir brauchen keine Kabine“, sagt der einstige Regionalliga-Kicker Daniele Paar, den Marius Egenhofer als „Pferdelunge„ bezeichnet. „Die meisten wohnen nur ein paar Minuten von hier entfernt und duschen hinterher dann dort.“ Wie praktisch. Im Training wird übrigens nicht trainiert, sondern nur gespielt.

Allensbachs Lewandowski ist angeschlagen

Ganz dem dezent fortgeschrittenen Alter entsprechend, müssen die Herren bei den offiziellen Spielen nicht über die eigentlich üblichen 90 Minuten ran. Zweimal 35 Minuten müssen genügen. „Alle fünf Jahre werden fünf Minuten abgezogen“, sagt Tobias Grägel und lacht laut. Marius Egenhofer bezeichnet den 42-Jährigen als „unseren Lewandowski“, eine Tormaschine also. Der so Gepriesene hat sich nach dem Sommerurlaub jedoch leicht gezerrt und zu früh wieder angefangen mit dem Fußball. „Daran merkt man echt, dass man alt wird: Früher war so eine Zerrung nach einer Woche weg. Heute brauche ich meine sechs Wochen.“ Ob er am Samstag auflaufen kann, steht noch nicht fest.

Tobias Grägel (links), laut Marius Egenhofer der Robert Lewandowski des SV Allensbach, und „Pferdelunge“ Daniele Paar beim Warmmachen. Grägel ist leicht angeschlagen, sein Einsatz am Samstag ungewiss. | Bild: Oliver Hanser

Sogar ein Ex-Profi ist dabei

Die medizinische Abteilung, jawohl, so etwas existiert hier auch, arbeitet akribisch daran, dass Tobias Grägel seinem Ruf als Lewandowski gerecht werden kann. „Ergotherapeut Christoph Vollmer kümmert sich immer um unsere Wehwechen“, erzählt Marius Egenhofer. „Sollte Tobias spielen können, wäre das auch sein Verdienst.“ Vollmer ist quasi der Müller-Wohlfarth des SV Allensbach. Als Gastspieler ist Markus Knackmuß dabei, der in seiner Profikarriere für den FC Augsburg, Dynamo Dresden und Jahn Regensburg spielte. Der gebürtige Radolfzeller und Ex-Pfullendorfer trainiert den SV Rietheim im Schwarzwald und wohnt mittlerweile auch dort. Er ist nur zu den Spielen in Allensbach. Manni Losavio hat sich das Kreuzband gerissen und ist zum Zuschauen verdammt. „Wir spielen für ihn“, kündigt Marius Egenhofer an, der sich selbst übrigens als Freigeist auf dem Platz sieht, „so wie der Thomas Müller„.

Mit dem Haka den Gegner einschüchtern

Video: Hanser, Oliver

Noch bevor das Training am Montagabend begann, schickten die wilden Herren aus Allensbach dem SV Stadelhofen noch einen martialischen Gruß. Nach dem Motto: Kommt ihr bloß nach Allensbach! Zu sehen im Video auf suedkurier.de: Getreu ihrem Vorbild, der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft, den All Blacks, formieren sie sich vor der Kamera und führen ihre ganz eigene Version des maorischen Tanzes Haka auf, der dem Gegner Angst einflößen soll. Die Beschreibung des Originals auf urlaubsguru.de lautet so: „Gefletschte Zähne, aufgerissene Augen, mit der Zunge bis zum Kinn, stampfen die Haka-Tänzer ihre Beine in den Boden und rufen ihre Kampfansage in den Himmel.“ Die Allensbacher tragen für die SÜDKURIER-Kamera den Haka durchaus etwas zivilisierter, ruhiger, gelassener, deutlich bewegungsarmer und weniger martialisch vor. Eben wie gesetzte Spieler jenseits der 40, die nur spielen und Spaß haben wollen.