von Jörg-Peter Rau und Benjamin Brumm

Für mehrere Stunden ging es kaum noch voran auf dem Bodanrück. In den kleinen Orten rund um Kaltbrunn und Liggeringen kam der Verkehr zum Erliegen. Erst um kurz nach 22.30 Uhr, also fast fünf Stunden nach dem Unfall, war die B 33 wieder freigegeben. Der Stau betrug zuvor zu diesem Zeitpunkt in beide Fahrtrichtungen noch etliche Kilometer.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Unklar war zunächst, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Feuerwehr Allensbach berichtete von einem Frontalzusammenstoß zweier Autos, ein drittes sei beteiligt gewesen. Vier Personen seien leicht verletzt worden, eine Person war der Feuerwehr zunächst als eingeklemmt gemeldet worden, beim Eintreffen der Feuerwehrleute war sie bereits befreit.

Laut Polizei mussten die Verletzten nur kurzzeitig im Krankenhaus behandelt und dort nicht stationär aufgenommen werden. Offenbar widersprachen sich die Beteiligten in ihren Aussagen zum Hergang des Unfalls. Einen Frontalzusammenstoß wollte der Leiter des Polizeieinsatzzentrums zunächst weder ausschließen noch bestätigen. Die Staatsanwaltschaft ordnete deshalb an, einen Gutachter hinzuziehen. Dies ist bei einem Unfall mit einem hohen Schaden laut Polizei nicht ungewöhnlich. Dennoch zog sich die Sperrung auch deshalb bis in den späten Sonntagabend hinein.

Ampelsteuerung in Markelfingen erschwert Situation

Die eingerichteten Umleitungsstrecke waren am Abend eines besucherstarken Sonntags in und um Konstanz vollkommen überlastet. Die Polizei leitete den Verkehr in Richtung Radolfzell ab Allensbach-Mitte über Kaltbrunn nach Markelfingen und dann bei Radolfzell wieder auf die B 33. In die entgegengesetzte Richtung lief die Umleitung über die Landesstraße 220, Dettingen, Langenrain und Güttingen. Die schmale und kurvige Strecke am Wild- und Freizeitpark war dem Verkehr in keiner Weise gewachsen. Auf mehreren Kilometern Länge ging es, auch wegen der ungünstigen Ampelsteuerung in Markelfingen kaum voran.

Augenzeugen, die wie viele andere im Stau auf der B 33 warten mussten, berichteten von ungeduldigen Verkehrsteilnehmern, die auf der noch nicht vollständig hergestellen neuen Fahrbahn an ihnen vorbei fuhren. Aus dem Einsatz- und Lagezentrum der Polizei ging ein entsprechender Hinweis heraus: "Der Ärger über die Wartezeit ist verständlich, wir bitten aber dennoch um Geduld, alle Einsatzkräfte sind akribisch mit der Lösung des Problems beschäftigt."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein