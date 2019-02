Für beste Stimmung und viele Lacher sorgten wieder einmal die Alet-Abende in der Allensbacher Bodanrückhalle, die am Freitag voll und am Samstag restlos ausverkauft war. Es war der verdiente Lohn für die tolle Show der zahlreichen Akteure.

„Die Zeiten ändern sich“ hieß die Devise im Haus des Präsidenten Ludwig Egenhofer. Seine Frau Constanze klagte, dass der notorische Bayern-Fan nur noch Fußball im Kopf habe. Selbst mit dem Hochzeitstag verband er einen hohen Sieg seiner Kicker. Für frischen Wind im Haus sollte die allwissende Alexa (Sohn Marius) sorgen. Die konnte zwar des Ludwigs Lieblingslied, den Narrenschlager, intonieren, entlarvte ihn allerdings auch über Sensoren auf der Klobrille als Stehpinkler.

Eine herrliche Blödelei war Wickie und die starken Männer bei den Alet-Abenden. Die Wikinger mussten einen Plan überlegen, damit der schreckliche Sven von der Reichenau mit seinen Mannen nicht Allensbach erobert. Von links: Ludwig Egenhofer, Michael Büche, Marius Egenhofer und Pascal Grägel. | Bild: Thomas Zoch

Eine herrliche Blödelei gab es bei Wickie und die starken Männer von Marius Egenhofer als Hohlbirne Snorre und seiner Chaotentruppe. Wikinger-Chef Halvar (Ulrich Egenhofer) und sein Sohn Wickie (Pascal Grägel) waren in Allensbach gestrandet, das Schiff verloren. Der Bau eines neuen Boots zog sich dank Unfähigkeit hin. Da drohte der schreckliche Sven Pius Dummel, kurz SPD, von der Reichenau, Allensbach einzunehmen. Doch Wickie hatte die rettende Idee. Zum Showdown nach Bodman schleppten sie ihr neues Boot über den Bodanrück, wo eine Kindergang die Auer Piraten clever ablenkte.

In der Nachrichtensendung Alet aktuell von Marius Egenhofer und Thomas Streibert gab es komische Neuigkeiten. Beim neuen Aldi gibt es Produkte von Allensbachern wie Daar-Gel (Dargel) oder Boot lang (Bottlang). Wegen der Trockenheit im Gnadensee bestellen die Reichenauer Grundel Kamele und leben nun auf einer Bananeninsel. Und im Allensbacher Rathaus wird die Montessori-Pädagogik eingeführt, damit die Verwaltung durch Riechen und Fühlen die Arbeit besser wahrnimmt.

Lothar Bottlang war bei den Alet-Abenden vom Bue zum Land zum Engele-Bue geworden. Das Grundel-Jubiläum auf der Reichenau hatte ihn zur Strecke gebracht. | Bild: Thomas Zoch

Lothar Bottlang wurde derweil vom Langenrainer Bue vom Land zum äußerst amüsanten, himmlischen Engele-Bue. Seine Laudatio auf die Reichenauer Grundel bei deren Jubiläum hatte ihn geschafft und dahin gerafft. Versprochen hatten ihm die Auer eine Frau, „wo schaffe ka und scharf und knackig isch genau wie Paprika“. Stattdessen bekam er eine, die die Grundele-Maske das ganze Jahr braucht. Auf der Flucht schied er dann von dannen. Doch als Chefschutzengel von Allensbach will er nun die Kommunalpolitik beflügeln – für einen Sendemast im Funkloch Langenrain sorgen und den alten Adler platt machen.

Als prima groovende Köche beeindruckte eine Gruppe Jugendlicher bei den Alet-Abenden. | Bild: Thomas Zoch

Lieder mit IQ bot Christoph Vollmer. Im schönen Dorf am Gnadensee stehen zwar Kräne und es werde gern gebaut, aber leider mahlen die Gemeindemühlen langsam beim Kindergarten und dem Adler. Daher sollte man, wenn man Bürgermeister Friedrich schnell bei der Arbeit sehe, schlicht „wow“ sagen. Vollmer leitete als Chefkoch auch die jugendliche Percussionsgruppe, die mit Topf- und Stuhltrommeln und auf Flaschenflöten eine beeindruckende Performance bot. Ebenso erstaunlich waren die Sunshine Kids, eine Gruppe von 32 Kindern, die im Fellkostüm einen hübschen Tanz zeigten.

Im Hause des Alet-Präsidenten Ludwig Egenhifer (links) sorgte die neue Wundermaschine Alexa (rechts, Marius Egenhofer) für einige Verwirrung – so auch beim zu Hilfe gerufenen Martin Motz, der dachte, es gehe um eine Katze. | Bild: Thomas Zoch

Das Publikum tobte, als die Damentanztruppe als Schornsteinfeger traumwandlerisch über die Dächer fegte – elegant, schwungvoll und abwechslungsreich. Nach dem großartigen Auftritt im letzten Jahr setzten die Tänzerinnen so noch einen drauf. Und für ein furioses Finale sorgte das Männerballett – zweigeteilt als coole zackige Herren ganz in Weiß und zickige, kunterbunte Frauen.

Sich ändernde Zeiten in der Technik waren das Thema von Felix Streibert als amüsanter Ansager. Doch mag der Höhlenmensch zum Internetfreak mutiert sein, auf die Alet-Narren ist Verlass.