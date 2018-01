vor 5 Stunden Stefan Lutz Allensbach Weihrauch im Kloster Hegne löst Feueralarm aus

Gleich zwei Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr Allensbach am Dreikönigstag zu verzeichnen. Nach einem Fehlalarm im Kloster Hegne folgte ein weiterer in einem Wohnhaus in der Konstanzer Straße.