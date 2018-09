Glaube Darum verlieren Kirchen mehr und mehr Mitglieder

Die große Kirchengemeinden verlieren deutschlandweit Mitglieder – auch in Bad Säckingen und Umgebung. Doch was ist der Grund, dass vor allem auch junge Menschen den Kirchen den Rücken kehren? Wir haben mit den Leitern der Gemeinden in Bad Säckingen über Ursachen gesprochen.