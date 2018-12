Seit vier Jahren sind Ende Dezember solche Lobesworte zu hören, wenn das Dorf eingeladen wird von Bürgermeister Stefan Friedrich und sich zur Belohnung für das Christbaumloben einen Schnaps oder ein anderes Getränk abholt. An diesem Donnerstag wird nun ab 16 Uhr wieder gelobt und geschmeichelt, was das Zeug hält.

In Südbaden ist der Brauch eher unüblich

Der Allensbacher Bürgermeister hat diesen – in Südbaden fast gänzlich unbekannten – Brauch aus seiner Heimat Oberschwaben mitgebracht. „Als junge Erwachsene sind wir mit der Clique meines Bruders von Elternhaus und Elternhaus gezogen. Sie haben den Christbaum gelobt und einen Schnaps getrunken. Ich musste fahren“, erinnert sich Friedrich und lacht. „All die Jahre war das Christbaumloben für mich positiv belegt, sodass ich gesagt habe: Das will ich hier auch probieren."

Jeder darf kommen – und fleißig loben

2015 war die Premiere, damals noch im kleinen Kreis, „mehr oder weniger als Jahresausklang für die Mitarbeiter im Rathaus“, wie Stefan Friedrich sagt. Inzwischen darf jeder kommen, der will. So ist zuletzt auch die Zahl der lieben Lobenden erheblich gestiegen. „Letztes Jahr waren es geschätzt ein bisschen mehr als 100 Leute, obwohl das Wetter nicht so prickelnd war“, sagt Friedrich.

Da stand zum ersten Mal eine Feuerschale neben dem Baum vor dem Rathaus, in der Stockbrot gegrillt wurde. „Wir machen den Teig und bringen die Stöcke. Das war bei den erwachsenen Kindern mindestens so beliebt wie bei den Kleinen“, erinnert sich der Bürgermeister.

Eine ungezwungenes Zusammensein ist wichtiger als der Belohnungsschnaps

Überhaupt freut sich Stefan Friedrich Jahr für Jahr auf den noch jungen Brauch. „Das Rathaus ist beleuchtet, der Christbaum steht auf dem Vorplatz, und im Feuerschein herrscht eine ganz besondere Stimmung.“

2016 hatte die Jugendkapelle beim Christbaumloben ihren ersten Auftritt überhaupt. „Sie spielen ein, zwei Stücke, dann sage ich was oder lese eine Geschichte vor, und das war dann auch schon der offizielle Teil“, sagt Friedrich. „Es ist immer eine ganz ungezwungene, lockere Atmosphäre und dauert vielleicht zwei bis drei Stunden“, so der Bürgermeister.

Die neue Tradition sieht vor, dass für die Begeisterungsstürme im Gegenzug ein Schnaps spendiert wird. „Das ist aber nicht das Ziel, sondern vielmehr das Zusammensein“, erklärt Stefan Friedrich. Als Alternative stehen auch Punsch und Glühwein bereit. Als Belohnung für das Lob des mit Abstand schönsten, größten, formvollendesten, glänzendsten – einfach des allerbesten Weihnachtsbaumes.