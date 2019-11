Auf diese Heimfahrt freuen sich die meisten Kinder der Grundschule Hegne. Nicht nur, weil die Schule aus ist, sondern weil der Bus direkt nach Schulschluss vorm Gebäude hält, sie den Fahrer gut kennen und er auf sie achtet.

„Hallo Kai“, begrüßen einige der Kleinen den Mann am Steuer. Und dieser wartet geduldig, bis alle Kinder sitzen, bevor er sie zurück in die anderen Allensbacher Ortsteile Kaltbrunn, Langenrain und Freudental bringt. Doch damit soll bald Schluss sein, was viele Eltern mit Sorge erfüllt.

Denn das Landratsamt hat bei der Neugestaltung der Busfahrpläne, die ab Januar gelten, den sogenannten freigestellten Schülerverkehr auf seine Kosten im ganzen Landkreis abgeschafft.

Schüler sollen ab Januar mit dem Linienbus fahren

Wie in Allensbach, fährt dabei in einigen anderen Gemeinden, in denen die Ortsteile weit auseinander liegen, bisher ein privates Busunternehmen speziell für die Grundschüler. Nun sollen diese ab Januar im ganzen Landkreis mit Linienbussen fahren – wenigstens kostenfrei wie bisher.

Theoretisch könnten die Gemeinden selbst die Kosten für diesen Zusatzbus übernehmen, damit alles so bleibt, wie es war. Obwohl das eine Mehrheit der Eltern wünscht, unterstützt vom Lehrerkollegium, hat der Allensbacher Gemeinderat nach einer langen und kontroversen Diskussion dies aber mit deutlicher Mehrheit abgelehnt – wie von der Verwaltung vorgeschlagen.

Die neuen Regelungen Ab Januar sollen die Kinder aus Kaltbrunn, Langenrain und Freudental mit dem Linienbus zur Grundschule Hegne fahren – auf Kosten des Landkreises. Den extra Löble-Bus hierfür wird es dann nicht mehr geben. Die Gemeinde beauftragt allerdings auf ihre Kosten Bus- oder Taxiunternehmen für interne Schulfahrten von Hegne nach Allensbach zum Sportunterricht oder zur Schülerbetreuung. Kleinere Kinder, die bisher mit dem Löble-Bus von Hegne, Langenrain und Freudental zum Kinderhaus Kaltbrunn gebracht wurden, will die Gemeinde auf ihre Kosten künftig von einem Taxiunternehmen fahren lassen. Im Dezember will die Verwaltung noch offene Fragen mit allen Beteiligten an einem runden Tisch besprechen. Die neuen Regelungen sollen vorerst laut Gemeinderatsbeschluss ein Jahr lang getestet und danach bei Bedarf neu diskutiert werden. Die Gemeindeverwaltung hat zudem zugesagt, Eltern gegenüber Landratsamt und Busunternehmen zu unterstützen, wenn es Probleme geben sollte.

Gemeinde ist privates Busunternehmen zu teuer

Hauptamtsleiter Stefan Weiss bezifferte die Kosten mit rund 175 000 Euro im Jahr. Aus Sicht der Verwaltung sei es schwer vermittelbar, so viel Geld für 20 bis 25 Kinder auszugeben, wenn gleichzeitig die Linienbusse auf Kosten des Landkreises fahren. Und auch in den anderen betroffenen Gemeinden wie Moos oder Öhningen sei so entschieden worden.

Der Elternbeirat der Grundschule Hegne hat in einer Stellungnahme erklärt: „Die Beförderung der Kinder durch einen Linienbus halten wir für keine glückliche und zumutbare Lösung.“

Eltern äußern Sorgen wegen Sicherheit

Die Eltern äußern Sorgen wegen der Sicherheit – sowohl auf dem Weg zur Bushaltestelle, dort selbst während der Wartezeit und dann auch im Bus. Es sei nicht sichergestellt, dass jedes Kind einen Sitzplatz bekomme. Die Kinder könnten von Fremden angesprochen und verunsichert werden. Es gebe keine vertraute Person wie den jetzigen Busfahrer.

„Vor allem für die Erstklässler ist diese Vertrautheit enorm wichtig“, heißt es in dem Schreiben. Die Kinder kämen zudem später nach Hause, Familien müssten sich neu strukturieren. Aufgrund dieser Nachteile meint der Elternbeirat: „Sehr viele Eltern würden Taxi spielen, ihre Kinder zur Schule bringen und auch wieder abholen.“

Weil die Umstellung sehr kurzfristig erfolgen soll, hat der Elternbeirat vorgeschlagen, die Gemeinde möge wenigstens bis Schuljahresende als Übergangslösung die bisherige Variante finanzieren, damit alle Beteiligten ohne Zeitdruck gemeinsam eine tragfähige Lösung finden könnten.

Diesen Vorschlag griff Patrick Konopka (FDP) auf und stellte ihn als Antrag. Dafür sprach sich unter anderem Ludwig Egenhofer (CDU) aus. Die Ortsvorsteher Lothar Bottlang (Langenrain-Freudental) und Pius Kininger (Hegne) plädierten für ein Beibehalten der bewährten Regelung, ebenso Jeanette Klingbeil (Bunte Liste). Andere wie Tobias Volz (SPD) äußerten sich dagegen.

„Für uns Eltern ist das enttäuschend“

Die Elternbeiratsvorsitzende Tanja Baumgartner sagte nach der Gemeinderatssitzung: „Ich finde die Entscheidung bescheiden. Für uns Eltern ist das enttäuschend.“ Erst bitte man die Eltern um eine Stellungnahme, aber dann übergehe das eine Mehrheit.

Über den Eltern-Vorschlag, die Gemeinde könnte auch selbst einen Bus anschaffen oder leasen, werde noch nicht einmal nachgedacht, so ihr Eindruck. Und in der noch bleibenden kurzen Zeit gebe es praktisch kaum eine Möglichkeit, noch Lösungen für offene Fragen zu finden.

Anders sieht es in Hegne, Langenrain und Freudental aus

Anders sieht es bei den Kindern aus Hegne, Langenrain und Freudental aus, die im Kinderhaus Kaltbrunn betreut werden. Diese werden bisher ebenfalls wie die Grundschüler mit dem privaten Löble-Bus gebracht und geholt.

Hier hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung mehrheitlich entschieden, dass ein Taxiunternehmer mit Kleinbussen den Transport übernehmen soll. Die Kosten lägen bei 40 000 Euro jährlich, so Weiss.

Allerdings fand auch dieser Vorschlag zunächst keine Mehrheit, zumal das Taxi für dieses Geld nur jeweils einmal morgens und mittags fahren soll und nicht zu zwei Uhrzeiten wie bisher der Bus.

Die Kaltbrunner Ortsvorsteherin Elisabeth Müller beantragte daher, die zweiten Fahrten beizubehalten und zudem eine Aufsichtsperson mitfahren zu lassen. Für diese Variante berechnete die Verwaltung jährliche Kosten von 90 000 Euro.

Zweite Fahrten nur, wenn es nötig ist

Letztlich einigte sich eine Mehrheit auf die von Bürgermeister Stefan Friedrich vorgeschlagene Variante, zweite Fahrten nur zu machen, wenn es nötig ist. Zudem werde die Verwaltung prüfen, sowohl für das Kindertaxi wie den Linienbus, ob das Mitfahren von Aufsichtspersonen – beispielsweise Ehrenamtliche – möglich und nötig sei.

Und im Dezember soll es noch einen runden Tisch aller Beteiligten geben. „Darauf können wir aufbauen“, meinte Friedrich. „Was Besseres kriegen wir heute nicht zustande.“