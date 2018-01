vor 3 Stunden SK Allensbach Stichflamme am Handschuhfach: Bei brennendem BMW in Allensbach war vermutlich ein Steuergerät defekt

Nach dem Brand eines Autos in der Konstanzer Straße in Allensbach nennt die Polizei einen Defekt in einem Steuergerät im Motorraum des BMW als möglichen Grund. Weil die Insassen und ein Anwohner geistesgegenwärtig reagierten, passierte nichts Schlimmeres.