Was wird aus dem Haus Höhrenbergstraße 8? Geht es nach der Gemeinde, soll darauf ein neuer Kindergarten entstehen. Doch das Landratsamt hat die Pläne, wie berichtet, vom Tisch gefegt.

Schon früher war dort ein Kindergarten. Das Kloster Hegne eröffnete ihn 1925 im Haus Höhrenbergstraße 8. Es war der erste und lange einzige Kindergarten in Allensbach. Früher waren dort nur Schwestern tätig, die im Obergeschoss wohnten.

So haben die Kinder im Allensbacher Kindergarten im Jahr 1930 Fasnacht gefeiert. | Bild: privat

Auch als später weltliche Erzieherinnen hinzukamen, hatte immer eine Hegner Schwester die Leitung. Bis 1994, als die Gemeinde das Haus mietete und die Trägerschaft übernahm.

Drei Allensbacher erinnern sich an früher

Angesichts heutiger Probleme bei der Kinderbetreuung ist es kaum zu glauben, dass es bis 1967 nur einen einzigen Kindergarten im Ort gab – mit nur einer Gruppe. Betreut wurden die Kinder hauptsächlich von Schwestern, denn Träger der Einrichtung war das Kloster Hegne. Und die Art der Betreuung war eine völlig andere als heute.

Schlafzwang im Sommer auf einfachen Liegen

Irmgard Marggrander war in den späten Kriegsjahren, Ludwig Egenhofer Ende der 1950er-Jahre im Kindergarten. An was sie sich als Erstes erinnern, ist, dass sie als Kinder im Sommer jeden Mittag schlafen mussten.

"Das war der Horror, als Kind zu schlafen bei Hitze", so Egenhofer. Aber da habe absolut Ruhe herrschen müssen, weiß auch noch Irmgard Marggrander, es durfte nicht geredet werden, sonst sei gleich eine der Schwestern gekommen und habe geschimpft. Einfache Liegen seien das gewesen, die hinter dem Haus im Freien unter einem Dach standen. Wobei Egenhofer schmunzelnd anmerkt, viele Kinder hätten sich auf den Bauch gelegt und heimlich mit den Steinen am Boden gespielt.

Mittagessen bei Eltern oder Großeltern und tägliche Gebete

Mittagessen gab es im Kindergarten noch nicht, die Kinder seien nach Hause oder zur Oma gegangen, berichten Egenhofer und Marggrander. Ansonsten hatten die Kinder Vesper dabei, und zu trinken habe es Leitungswasser gegeben.

Es sei viel gesungen und gebetet worden. Irmgard Marggrander kann sich sogar noch an das Gebet erinnern: "Ich bin klein, mein Herz ist rein, komm' zu mir Herz Jesulein".

Erste Kindheitserinnerungen – und Hiebe auf die Lederhose

Ludwig Egenhofer berichtet, seine erste bewusste Kindheitserinnerung überhaupt stamme aus dieser Zeit. Auf dem Nachbargrundstück seien Reben gewesen. "Da bin ich mal ausgebüxt aus dem Kindergarten, in die Reben und habe Trauben stibitzt." Dann habe ihn die damals dort tätige Kindergärtnerin, keine Ordensschwester, erwischt und übers Knie gelegt. Wobei er grinsend anfügt: "Ich hatte Lederhosen an, da hat's nicht so weh getan."

Abgesehen von solch rauen Erziehungsmethoden sei es damals eine einfache Betreuung gewesen. "Man hat halt gespielt", so Irmgard Marggrander. Verstecken oder Fangen und hinterm Haus habe es einen Sandhaufen und eine achteckige Hütte mit Holzgitter zum Spielen gegeben, weiß auch noch Egenhofer. Bei schlechtem Wetter hätten die Kinder alle im Haus bleiben müssen. An einen Holzzug und Klötzchen als Spielsachen kann sich Marggrander erinnern. "Da war nichts Wertvolles."

Nicht alle Kinder gingen damals in den Kindergarten

In der Gruppe seien nie mehr als 20 Kinder gewesen, berichten sie aus der damaligen Zeit. "Es waren halt so viele Kinder, wie es gab", meint Egenhofer. "Das Dorf war damals noch klein." Rund 2000 Einwohner hatte Allensbach im Jahr 1957. Die heutigen Ortsteile waren noch selbstständige Gemeinden.

Wobei nicht alle Eltern ihre Kinder für den Kindergarten anmeldeten. Wer entfernter wohnte, für den sei die Zeit für Anfahrten zu knapp gewesen, so Egenhofer, der sich zudem daran erinnert, dass es zum Jahresabschluss, bevor Kinder in die Schule kamen, ein Kindergartenfest gegeben habe mit "Brezele an einer Stange".

In den 1980er Jahren war es schon anders

Manches war schon anders 30 Jahre später, als Niels Wehrle Ende der 1980er-Jahre im Kindergarten in der Höhrenbergstraße war. Zum Spielen im Haus habe es zum Beispiel auch einen Doktorkasten gegeben und große Legosteine, erinnert er sich. "Wenn wir draußen waren, sind wir sogar auf Stelzen gelaufen."

Außerdem habe ein Nachbar spezielle Tiere im Garten gehabt: einen Fuchs, ein Wildschwein und sogar einen Strauß. "Da haben wir immer rüber geschaut. Das war schön." Er sei dann auch noch im erneuerten und erweiterten Kindergarten St. Nikolaus gewesen, der 1967 in Betrieb gegangen war. "Da war alles modern, größere Räumlichkeiten, ein Spielplatz mit Klettergerüst und Rutsche. Das war Schlaraffenland", sagt Niels Wehrle.

1987 hatte die Gemeinde Allensbach bereits mehr als 5600 Einwohner. Und in den folgenden Jahren stieg die Zahl deutlich durch die Ausweisung neuer Wohngebiete – und damit auch der Bedarf an Kindergartenplätzen. So entstand in den 1990er Jahren die Einrichtung am Walzenberg.

Einen Abriss des Hauses Höhrenberg 8 fänden Ludwig Egenhofer und Niels Wehrle schade. "Es würde etwas fehlen", sagt Egenhofer, "für mich ist das Teil meiner Kindheit."