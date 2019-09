Die Umsonst-und-draußen-Konzertreihe im Seegarten ist vorbei. Im Oktober will die Gemeinde mit dem Bau der neuen Bühne beginnen. Doch auch bis diese im Frühsommer 2020 fertig sein wird, gibt es weiter regelmäßig Livemusik und zwar in der Konrads-Bar im Allensbacher Ortszentrum. Bands aus der weiteren Region bieten dann eine große Bandbreite an Rock und Pop. Dies kündigte die Veranstalterin Sylvia Freudenberger an.

Spanische Rhythmen und heiße Partys

Den Auftakt macht am 5. Oktober die Band Mojito Acústico mit Musik aus Spanien und Lateinamerika. Sie spielt unter anderem Stücke von Santana, Manu Chao, Gloria Estefan und dem Buena Vista Social Club. Die fünf Musiker wollen dabei ein akustisches Fest bieten. Dieses soll laut Ankündigung „so frisch wie eine Brise im Süden, so intensiv wie heiße Partys, voll Freude auf den lang ersehnten Sommerurlaub und so leidenschaftlich wie spanische Nächte“ sein.

Weiter geht es am 26. Oktober mit der Band Shake Five, die Musik der 1960er-, 70er- und 80er-Jahre bietet. Auf dem Programm stehen Hits von den Beatles, Stones, Deep Purple und Uriah Heep.

In der Allensbacher Konrads-Bar gibt es in den kommenden Monaten wieder Livemusik – am 26. Oktober werden Shake Five auftreten. | Bild: Veranstalter

Hits und Oldies sind auch am 23. November von der Band Pump zu erwarten. Diese bietet laut Ankündigung Rock, Blues und Funk aus fünf Jahrzehnten von Größen wie AC/DC, Gary Moore, Red Hot Chilli Peppers, den Toten Hosen, Jimi Hendrix oder ZZ Top.

Am 23. November treten Pump in der Konrads-Bar auf. | Bild: Veranstalter

Längst eine Rockgröße in Süddeutschland sind die Ghostriders, die am 30. November wieder mal in der Konrads-Bar auftreten. Seit 56 Jahren spielt die Band Rock‘n‘Roll, Beat und Blues der 1950er- und 60er-Jahre. Sie singen von blauen Wildlederschuhen, von rasanten Touren mit Daddys Cadillac und von der coolen Juke-Box-Kneipe.

Die Ghostriders, die „älteste Kultband der Region Bodensee“, kommen am 30. November in die Konrads-Bar. | Bild: Veranstalter

Und auch Surprise haben in der Konrads-Bar schon einige Male begeistert. Am 7. Dezember kommen sie wieder nach Allensbach. Wie gewohnt gibt es dann Songs aus 30 Jahren Rockgeschichte. Hits von den Eagles, Led Zeppelin, Toto, Gary Moore, Manfred Mann‘s Earth Band oder der Little River Band stehen ebenso auf dem Programm wie Klassiker von John Miles, Pink Floyd und Deep Purple.