Allensbach vor 2 Stunden

Rätselhafte Leuchtpunkte am Allensbacher Himmel? Ein Himmelslicht?

Am ersten Weihnachtsfeiertag entdecken einige Allensbacher leuchtende Punkte in einer Reihe am Himmel und können sich keinen Reim auf das Gesehene machen. Es handelt sich wohl um Satelliten einer Raumfahrtfirma.