Aktuell kann die Gemeinde Allensbach zwar allen Kindern einen Betreuungsplatz bieten. Doch schon in einem Jahr werden im Krippenbereich für unter Dreijährige voraussichtlich 18 Plätze fehlen. Im Jahr 2021 könnten es 19 zu wenig sein. Etwas besser sieht es bei den Kindern über drei Jahren aus.

Annahme basieren auf Prognose bei Geburtenraten

Hier dürften 2021 aber auch acht Plätze fehlen, im Jahr darauf sieben. Das ist das Ergebnis der Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplans. Verwaltungspraktikantin Alice Hildebrand stellte dies im Gemeinderat vor, fügte aber auch an, dies sei eine reine Prognose. Die Entwicklung der Kinderzahl hänge natürlich von der Geburtenrate ab, bei der es jährlich starke Schwankungen gebe, aber auch von Zu- und Wegzügen.

Da in Allensbach akuell ein paar Neubaugebiete entstehen, sei aber bereits im kommenden Jahr mit einem Anstieg der Einwohnerzahl zu rechnen. Und erst ab dem Jahr 2023, wenn das neue Kinderhaus stehe soll, könnte laut Bedarfsplan die Nachfrage gedeckt werden.

Den alten Kindergarten in der Höhrenbergstraße will die Gemeinde bis Ende 2020 umbauen, so dass dort 30 zusätzliche Betreuungsplätze möglich sind. | Bild: Zoch, Thomas

Am mangelnden Ausbau seitens der Gemeinde liegt es nicht

Dabei baut die Gemeinde die Betreuung seit Jahren nach und nach aus. Derzeit kann sie 40 Krippenplätze bieten (ohne Tagesmütter) und 198 Ü3-Plätze. Im Frühjahr 2020 startet der Kinderschutzbund eine neue Krippengruppe mit zehn Plätzen, so Hildebrand.

Bis Ende nächsten Jahres soll zudem der alte Kindergarten an der Höhrenbergstraße so weit saniert und umgebaut sein, dass dort weitere zehn Krippenplätze und zudem 20 im Ü3-Bereich geboten werden können.

Karin Heiligmann (Freie Wähler) merkte an, dass trotzdem in den kommenden Jahren nicht nur Plätze fehlen werden, sondern auch die Betreuungszeiten nicht zur Nachfrage passen würden. „Der Bedarf an Ganztagsbetreuung ist enorm.“ Das sei ganz entscheidend für die Gemeinde. Es sei zu überlegen, ob das neue Kinderhaus komplett ein Ganztagsbetrieb sein sollte.

Bürgermeister Stefan Friedrich meinte: „Selbstverständlich wird nicht immer der Wunsch der Eltern 1:1 abgebildet.“ Tobias Volz (SPD) sagte, wenn man im Kinderhaus St. Nikolaus die Schülerbetreuung beenden würde, gäbe es dort Kapazitäten.