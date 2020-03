Jahrelang ist die Gemeinde Allensbach bei der Kinderbetreuung von unter Dreijährigen (U3) dem steigenden Bedarf hinterher gerannt. Nun erklärt Hauptamtsleiter Stefan Weiss: „Die Gemeinde kann im Kindergartenjahr 2020 erstmals eine Vollversorgung in der U3-Betreuung anbieten.“

Bis zu zehn Plätze

Möglich wird dies durch den Kinderschutzbund (KSB) Konstanz. Dieser bietet seit einigen Wochen in Räumen der Grundschule eine neue Krippengruppe (ab einem Jahr) mit bis zu zehn Plätzen. Am Samstag, 7. März, von 14 bis 17 Uhr findet die offizielle Eröffnung mit einem Tag der offenen Tür statt. Dabei können Interessierte auch die beiden Kleinkindgruppen des KSB, die tageweise betreuen, kennen lernen. Es gibt Bewirtung und für Kinder Bastelangebote und Schminken.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Kinder werden erst eingewöhnt

Momentan geht es noch ruhig zu. Es seien neun Kinder angemeldet, aber seit Anfang Februar erst zwei in der Krippe und seit ein paar Tagen zwei weitere in der Eingewöhnung, sagt die Leiterin Melanie Schraivogel, zu deren Team Miriam Wolter, Daniela Hilpp-Azougarh und Diana Schwarz gehören. Bis Juni werden es acht Kinder sein, im September komme noch eins, so Schraivogel.

Nicht alle auf einmal

Es sei auch gut und in Kitas üblich, dass nicht alle Kinder auf einmal kommen, weil: „Jedes Kind braucht seine eigene Zeit, um hier gut anzukommen.“ Auch das Alter sei mit Ein- bis Zweijährigen gut durchmischt für die Gruppendynamik und das Lernverhalten.

Plätze werden über Gemeinde vergeben

Stefan Weiss erklärt, die zehn Plätze würden über die Gemeinde vergeben und deren Betreuungsangebot zugerechnet. Die Eltern zahlen daher auch dieselben Beiträge wie in den anderen Einrichtungen. Da die neue Krippe verlängerte Öffnungszeiten bietet (7.30 bis 14 Uhr) sind dies derzeit 259 Euro für das erste Kind und 196 Euro für ein zweites Kind.