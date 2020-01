Die Radolfzeller Straße von Allensbach war am Mittwochabend Schauplatz einer spektakulär endenden Verfolgungsjagd, die auf der B33 einige Kilometer zuvor begann. Mehrere Streifenwagen drängten mit Blaulicht und zunächst mit Sirene einen Personenkraftwagen in die Enge, hinderten den Fahrer so an der weiteren Flucht und untersuchten ihn sowie seine Fahrzeug. „Wir haben bei ihm dann auch Betäubungsmittel in geringer Menge gefunden“, berichtet Sandra Kratzer vom Polizeipräsidium Konstanz.

Ehefrau bedroht und betrunken weggefahren

Bevor der Mann in Allensbach festgenommen werden konnte, bedrohte er seine Frau in der heimischen Wohnung in Eigeltingen. „Daraufhin hat er sich betrunken ans Steuer gesetzt und ist weggefahren“, so Sandra Kratzer. Die Ehefrau verständigte die Polizei, die daraufhin eine Fahndung einleitete. Auf der Bundesstraße 33 schließlich wurde der Mann entdeckt, mehrere alarmierte Polizeiautos lieferten sich mit ihm eine Verfolgungsjagd. Der 47-Jährige fuhr Richtung Allensbach, wo er angehalten und kontrolliert wurde. Einige Anwohner wurden trotz der Abendstunden durch den Lärm und das Blaulicht aufgeschreckt und beobachteten die Szenerie.

Schauplatz Radolfzeller Straße in Allensbach: Hier endete die Verfolgungsjagd, die einige Kilometer zuvor auf der Bundesstraße 33 begann. | Bild: Feiertag, Ingo

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille, weshalb die Beamten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus veranlassten. Doch nicht nur das: Der Mann war darüber hinaus nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist – auch deshalb muss er sich nun verantworten. „Nach einer ärztlichen Untersuchung nahmen ihn die Kollegen aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in Gewahrsam“, sagt Sandra Kratzer vom Polizeipräsidium Konstanz. „In seinem Zustand wollten und konnten wir ihn nicht zu seiner Familie zurückkehren lassen.“ Nach rund zwei Stunden war auch das letzte Polizeiauto wieder verschwunden und in Allensbach kehrt die Nachtruhe zurück.