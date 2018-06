Nachdem im November 2016 die so genannte Holzgassenbrücke bei Allensbach abgerissen und danach neu gebaut wurde, geht es diesmal um die Nägelriedbrücke am westlichen Ende des Orts. Für den Abriss dieser Brücke, über die ein landwirtschaftlicher Weg führt und die eine Spannweite von zirka 16,50 Meter hat, müsse die B 33 ab Freitag, 26. Januar, 22 Uhr, gesperrt werden, erklärt Kirsten Martin, die bei der Neubauleitung für Brückenbaumaßnahmen zuständig ist. Die Aufhebung der Sperrung sei für Montag, 29. Januar, um 5 Uhr vorgesehen. Umleitungen führen in Richtung Konstanz durch Allensbach und in Richtung Singen über den Bodanrück (siehe Infokasten).

Der Allensbacher Bürgermeister Stefan Friedrich gibt sich zuversichtlich, dass es zu keinen größeren Verkehrsproblemen im Ort kommen wird. "Wir hoffen, dass das wieder funktioniert", sagt er. Zwar wird der Verkehr aus Richtung Singen nach Konstanz wieder durch Allensbach geleitet, doch bei den bisherigen Sperrungen der B 33 (zwei davon allerdings nur nachts) sei der Verkehr einigermaßen reibungslos verlaufen. Dies wohl auch deshalb, weil es entsprechende Vorbereitungen gegeben habe, die es nun wieder gebe. Zum einen werde die Umleitung gut ausgeschildert und angekündigt. Zum anderen gelte während der B 33-Sperrung wieder ein beidseitiges Parkverbot entlang der kompletten Ortsdurchfahrt, also an der Radolfzeller- und Konstanzer Straße. "Das wird kontrolliert", kündigt Friedrich an. Bei den bisherigen Sperrungen hätten sich die Autofahrer auch weitgehend daran gehalten. "Man musste niemanden abschleppen", sagt Friedrich.

Nach dem Abbruch werde die Neubauleitung ab dem Frühjahr und voraussichtlich bis Anfang 2019 eine neue Brücke bauen, die mit einer Spannweite von 34 Metern für die künftig vierspurige B 33 groß genug sein werde, erklärt Martin. Anders als bisher, ist dabei eine Hängebrücke vorgesehen. Martin begründet dies mit dem Gestaltungskonzept, wonach architektonisch ein Bezug zum See hergestellt werden solle. Deshalb werden auf der neuen Nägelriedbrücke zwei Segelboote dargestellt. "Die Brücke besteht aus zwei Pylonen oder Stützen, zu denen die Abspannungen geführt werden", erklärt die Fachfrau. "Der Vorteil ist, dass die komplette Stahlbrücke seitlich vormontiert und dann komplett eingehoben wird. Dies bedeutet, dass die Verkehrsbeeinträchtigungen minimiert werden", meint Martin. "Geplant ist im Spätsommer zum Einheben der Brücke eine nächtliche Vollsperrung der B 33."

Insgesamt müssten rund 750 Tonnen Beton und anderes Material abgetragen werden. Zwei Abbruchbagger seien im Einsatz. Die Kosten für den Abriss beziffert Martin mit rund 176 000 Euro. Für den Brückenneubau seien 1,3 Millionen Euro veranschlagt.

Derweil laufen parallel die Ausbauarbeiten an der Straße. Das Teilstück zwischen Markelfingen und Allensbach (Abschnitt A) soll Anfang 2019 fertig sein. Die Nägelriedbrücke ist – ebenso wie die Holzgassenbrücke – bereits Teil des Abschnitts B, der bis zum Knoten Mitte reicht. Der Straßenausbau soll in diesem Bereich auch noch in diesem Jahr beginnen und bis Ende 2020/Anfang 2021 fertig sein.

Die Umleitung

Der Verkehr aus Richtung Singen nach Konstanz wird wie bei den bisherigen B 33-Vollsperrungen durch Allensbach umgeleitet. Aus Richtung Konstanz soll der Verkehr über die Westtangente und den Bodanrück rollen: über Dettingen, Langenrain, Liggeringen und Güttingen. Auch Fahrer aus Hegne und Reichenau sollen nach Möglichkeit diesen Weg nehmen. Allensbacher oder Fahrer, die etwas im Ort zu erledigen haben, können aber natürlich ganz normal von allen Seiten einfahren sowie im Osten oder über den Knoten Mitte aus dem Ort kommen. Eine Einschränkung gibt es lediglich für diejenigen, die von Allensbach in Richtung Radolfzell fahren wollen. Da die westliche Ausfahrt wegen der Baumaßnahmen schon länger und auch weiter gesperrt ist, werde für diese Fahrer eine Umleitung über Kaltbrunn und Markelfingen ausgeschildert, so die Neubauleitung. (toz)

