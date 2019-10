Nach jahrelangem Hin und Her zeichnet sich nun ab, was aus dem alten Gasthaus Adler im Allensbacher Ortszentrum werden soll. Das alte Gebäude auf dem Filet-Grundstück in zentraler Lage soll abgerissen werden und ein neues Hotel entstehen – so will es die überwiegende Mehrheit im Gemeinderat.

Bürgermeister Stefan Friedrich stellte dem Gremium die Grundkonzeption vor, die ein Architekturbüro und die Stadtentwicklungsgesellschaft (Steg) entworfen haben. „Das ist alles nicht fix, das sind alles nur Ideen“, betonte er dabei. Klar ist nur seit Juli, dass das kleinere Nebengebäude unter Denkmalschutz steht und nicht abgerissen werden darf.

Bis Weihnachten will man Klarheit über Investor

Dieses soll bei der Hotelnutzung mit einbezogen werden. „Es sind mehrere Interessenten und Investoren angesprochen worden“, sagte Friedrich. Interesse sei auch da an einer Realisierung des Hotels. Er werde diese Gespräche nun weiterführen und hoffe, dass er schon bis Weihnachten wisse, ob es tatsächlich einen Projektträger geben werde. „Sonst müssten wir uns was anderes überlegen.“

Der Entwurf sieht einen viergeschossigen Neubau mit Tiefgarage vor, in dem 30 bis 35 Zimmer möglich sein sollen. Ein weiteres Geschoss wäre nicht möglich, so der Bürgermeister. Im Erdgeschoss könnten Tagungs- oder Frühstücksräume sein oder ein öffentlicher Gastronomiebetrieb. Letzteres wäre auch im südlich gelegenen Bahnwärterhäuschen an der Brunnengasse möglich.

Bürgermeister Friedrich: Nicht alles im Entwurf wird umsetzbar sein

Eine markante Änderung im Entwurf ist es, dass der Neubau mit dem Giebel zur Radolfzeller Straße stehen und sich entlang der Brunnengasse nach unten ziehen würde. Und, so Friedrich: „Wir sind überall schon an den Grundstücksgrenzen.“ Manches werde vielleicht nicht möglich sein, fügte er an.

Wie geht es jetzt weiter mit dem Projekt? Bürgermeister Stefan Friedrich will in den kommenden Wochen weitere Gespräche mit potenziellen Investoren führen, die daran interessiert sein könnten, auf dem Adler-Grundstück ein modernes Hotel zu realisieren. Der Gemeinderat hat die Verwaltung zudem beauftragt, den jetzt vorliegenden Nutzungsentwurf detaillierter weiter zu planen. Neben baulichen und technischen Planunterlagen geht es dabei unter anderem um ein Betriebskonzept, eine Vermarktungsanalyse, eine Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie ein Projektkonzept mit Zeitplan.

Wie stehen die Gemeinderäte zu den Vorschlägen?

Rochus Schulter (CDU) meinte deshalb, dass die Gemeinde so bald wie möglich einen Bauantrag stellen sollte, um zu wissen, ob so tatsächlich gebaut werden könnte. Sonst drohten Einsprüche von Anwohnern, was zu Verzögerungen führen würde. Und es dürfe auf keinen Fall nur mit einem potenziellen Investor gesprochen werden.

Pius Wehrle (Freie Wähler) sprach sich dagegen aus, ein reines Radhotel zu bauen, was in der bisherigen Konzeption eine Variante ist. „Wir wollen, dass die Gäste verweilen in einem ansprechenden Hotel.“ Das fehle in Allensbach. Jetzt gelte es, die Planung voranzutreiben und einen Investor zu suchen.

Tobias Volz (SPD) und Patrick Konopka (FDP) plädierten dafür, eine öffentliche Gastronomie einzuplanen, damit auch Allensbacher vom Neubau etwas haben. Und auch sie sprachen sich gegen ein reines Radhotel aus. Volz merkte zudem an, er finde den bisherigen Entwurf mit Satteldach eher konservativ geplant. „Es wäre auch möglich, etwas moderner zu denken“, so der SPD-Chef.

Kritik der Bunten Liste: Bürger wollten lieber eine Wohnnutzung

Jürgen Saegert (Bunte Liste) monierte, dass sich bei der Bürgerversammlung im Juni 2017 deutlich mehr Bürger für eine Wohnnutzung als für ein Hotel ausgesprochen hätten. Für Wohnen habe es 77 Nennungen auf Zetteln an der Stellwand gegeben, für ein Hotel nur 21. „Ich verstehe nicht, wie Sie so über den Bürgerwillen hinweg gehen können“, meinte er zum Bürgermeister.

Friedrich entgegnete: „Wir haben den Bürgerwillen bestimmt nicht ignoriert.“ Die Bürger wollten vor allem, dass das Grundstück entwickelt werde. Und die Gemeinde müsse eben auch andere Themen berücksichtigen. „Der Gemeinderat hat es so priorisiert.“ V

olz schloss sich an, für Wohnbau gebe es noch andere Entwicklungsmöglichkeiten. Das müsse nicht im Zentrum sein. Und Wehrle meinte, das Votum bei der Bürgerversammlung sei nicht unbedingt repräsentativ. Er habe zum Beispiel einen Mann beobachtet, der allein zehn Zettel mit Wohnen an die Wand geklebt habe.