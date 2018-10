Die Hand darf sie dem Reporter zur Begrüßung nicht geben.

Stella Mangold erklärt es geduldig, so wie sie es in den vergangenen Wochen schon hunderte Male gemacht hat. Ihr „Hallo“ dagegen ist herzlicher, als es jeder Händedruck es sein könnte.

Ein Schild vor der Haustür der Mangolds in Hegne mahnt zu besonderer Hygiene, da Stellas Immunsystem geschwächt ist. | Bild: Feiertag, Ingo

Seit sich das Mädchen aus Hegne vor drei Jahren mit dem Darmbakterium Enterohämorrhagische Escherichia coli (Ehec) infizierte, ist nichts mehr, wie es einmal war. Stella hat heute eine Spenderniere, von der eigenen Mutter. Sie muss in der Öffentlichkeit Mundschutz und Handschuhe tragen.

Das Wichtigste jedoch ist: Sie lebt.

„Stella ist selbst von vornherein so stark damit umgegangen. Sie war bei jedem Arztgespräch dabei, und die waren nicht lustig. Sie war immer deutlich entspannter als ich und hat mich gestärkt.“ Vater Jörg Mangold

Ihre Energie will die Teenagerin nun nutzen, um anderen zu helfen, die in einer ähnlichen Situation nicht so viel Kraft und Hoffnung haben wie sie. Doch der Reihe nach.

Juni 2015: Die Infektion

Wo genau sich die damals Neunjährige ansteckt, weiß sie bis heute nicht. Zunächst denkt das Mädchen, es habe eine starke Grippe. Als nach einer Woche zu den Symptomen blutiger Stuhl kommt, fährt die Familie nach Konstanz ins Krankenhaus. „Ein mit Ehec erfahrener Kinderarzt meinte, dass etwas mit der Niere sein könnte“, erinnert sich Stella.

Dann geht alles ganz schnell. Sie und ihre Mutter werden sofort im Krankenwagen zu Spezialisten nach Freiburg gebracht, wo zwei Stämme von Ehec-Bakterien mit sehr hohen Entzündungswerten entdeckt werden. „Wir rechnen den Konstanzern hoch an, dass sie uns gleich nach Freiburg geschickt haben“, sagt ihr Vater Jörg, „das war rettend.“

Fünf Wochen bleiben die Mangolds in der Klinik, drei davon in Quarantäne. „Es gibt Fälle, in denen sich die Nieren in dieser Zeit erholen und wie ein Motor wieder anspringen“, sagt ihre Mutter. „Doch es war schnell klar, dass Stella sich nicht erholen wird.“

Eine erschütternde Diagnose, die das Leben der Familie von einem auf den anderen Tag auf den Kopf stellt.

Der lange Kampf – und eine risikoreiche Entscheidung

Fortan muss das Mädchen immer wieder zur Dialyse, da die Nieren ihr Blut nicht mehr reinigen können. Eine kräftezehrende Therapie. Als Stellas Blutwerte trotz der Behandlung schlechter werden, entscheidet sich die Familie für eine Transplantation.

Als Spenderin kommt nur ihre Mutter in Frage. Brunhilde Mangold zögert trotz des großen Risikos für die eigene Gesundheit keine Sekunde. Wahre Mutterliebe. „Für mich war nur wichtig, dass es Stella besser geht“, sagt sie.

Eine Alternative dazu gibt es nicht.

„Wir hätten die Dialyse noch ein, zwei Jahre zu Hause machen können“, sagt Brunhilde Mangold, „danach hätten wir dreimal die Woche für eine vier- bis viereinhalbstündige Behandlung nach Freiburg oder Memmingen fahren müssen.“

Statt mit einer großen Party und vielen Freunden muss Stella Mangold im Freiburger Klinikum an der Dialysemaschine ihren zehnten Geburtstag feiern. | Bild: privat

Hätte es mit der Spende aus der Familie nicht geklappt, erklärt Jörg Mangold, „dann wären wir in die Nähe einer Klinik gezogen oder in ein Land, in dem sie sicher eine Spenderniere bekommen hätte.“ In manchen Ländern seien die Wartelisten kürzer als in Deutschland.

Das Leben mit einem neuen Organ

Ein Jahr lang hat Stella nach der Transplantation trotz des neuen Organs gesundheitliche Probleme – auch wenn sich vieles schnell zum Besseren wendet. „Bei einer so großen Operation wird das Immunsystem erst einmal lahmgelegt“, sagt ihre Mutter, „aber vor der Transplantation lag Stella nur auf dem Sofa, hatte keine Lust, keinen Appetit und konnte nicht zur Schule gehen.“

Stella Mangold neben dem Dialyseapparat in ihrem Kinderzimmer. Seit sie eine Spenderniere hat, muss die 13-Jährige nicht mehr an die Blutreinigungsmaschine. | Bild: privat

Danach kann sie wieder viele Dinge essen und trinken, die zuvor streng tabu waren, und sich mit Freunden treffen. „Lebensfreude und Energie kamen schnell zurück, auch wenn das neue Organ nur halbwegs funktioniert“, erklärt Brunhilde Mangold.

Ein Leben voller Einschränkungen

Stella Mangold muss noch immer alle vier Wochen zur Kontrolle nach Freiburg fahren und auch in gesundheitlich stabilen Phasen auf einiges achten und vorsichtiger sein als andere Jugendliche in ihrem Alter. So muss sie zum Beispiel drei Liter am Tag trinken, damit die Niere gespült wird.

„Ich muss mich keimfrei ernähren, darf keine ungekochten oder ungeschälten Sachen essen und kein Wasser aus dem Hahn trinken. In der Öffentlichkeit sollte ich einen Mundschutz und Handschuhe tragen, da mein Immunsystem sehr stark geschwächt ist.“ Stella Mangold

Während ihre Mutter auch mit nur einer Niere keine Einschränkungen hat, muss Stella bis ans Lebensende jeden Tag 16 Tabletten schlucken. Auch das werde früher oder später bei vielen Menschen mit einem Spenderorgan – auch bei Herz, Lunge oder Leber – zum Problem für die Niere, erklärt Jörg Mangold. Sie sei daher bei Spenden das gefragteste Organ.

Der Turm mit den Medikamenten-Infusionen, die Stella Mangold direkt nach der Transplantation braucht. Hinzu kommt noch eine Vielzahl an Tabletten. 16 Pillen muss sie voraussichtlich bis an ihr Lebensende täglich einnehmen. | Bild: privat

Auch die neue Niere wird nicht ewig halten

Jörg Mangold ist in den vergangenen drei Jahren gezwungenermaßen selbst zum Organspende-Experten geworden – wie fast die ganze Familie. „Aufgrund der Nebenwirkungen der vielen Medikamente ist Stellas neue Niere irgendwann so kaputt, dass auch sie erneuert werden muss“, erklärt Brunhilde Mangold.

Zehn bis 15 Jahre, so lauten die Prognosen.

„Das ist zwar noch weit in der Zukunft, aber wir müssen jetzt schon überlegen, was passiert, wenn das Organ dann irgendwann seinen Dienst quittiert“, ergänzt Jörg Mangold.

Als die Familie vom Kunstprojekt Visite im ehemaligen Krankenhaus Vincentius hört, entschließt sich Stella dazu, über sich zu sprechen und zum Thema Organspende aufzuklären.

Die Schülerin entwirft und bemalt Modelle von Herz, Lunge und Niere, die ihr Vater aussägt. Die Mangolds verteilen während der Ausstellung an zwei Tagen mehr als 500 Organspendeausweise. „Wir haben oft genug mitbekommen, dass aus unterschiedlichen Gründen auch Jugendliche auf Transplantationen angewiesen sind. Das ist vielen nicht klar“, sagt Jörg Mangold.

Stella Mangold | Bild: privat

Der Entschluss der Familie steht fest: „Wir möchten uns aktiv für Organ- und Knochenmarkspende einsetzen“, sagt Brunhilde Mangold, die inzwischen Mitglied im Bundesverband der Organtransplantierten ist. „Stella und ich machen demnächst eine Fortbildung, wie man richtig informiert und referiert“, erklärt die Mutter.

Ihre Niere und die Transplantation haben ihrer 13 Jahre alten Tochter neue Kraft und Energie gegeben. Die will Stella Mangold nun nutzen, um anderen zu helfen.

Eine glückliche Familie (von links): Brunhilde, Lily, Stella, Jörg und Karl Mangold aus Hegne. | Bild: Feiertag, Ingo

Eine politische Entscheidung könnte das Blatt für Menschen wie Stella wenden

Die Wartelisten für Spenderorgane in Deutschland sind lang. Etwa 10.000 Menschen hoffen bei der europäischen Vermittlungsorganisation Eurotransplant auf ein neues Organ, darunter warten 8000 durchschnittlich sieben Jahre auf eine Niere.

Derzeit wird das Thema heiß diskutiert. Um zu mehr Organspenden zu kommen, hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine Widerspruchslösung ausgesprochen. Das bedeutet, dass jeder automatisch als Organspender gilt – außer man selbst oder Angehörige widersprechen. Bisher sind Entnahmen in Deutschland nur bei ausdrücklicher Zustimmung möglich.

